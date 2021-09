Marisa Paloma a dezvăluit sexul bebelușului! Fetiță sau băiețel?

In articol:

Marisa Paloma trăiește o perioadă extrem de frumoasă. Câștigătoarea Bravo, ai stil! urmează să devină mămică pentru prima dată. Anunțul a fost făcut chiar de frumoasa șatentă pe contul său de socializare.

Pe contul său de socializare, acolo unde își ține fanii la curent cu ultimele noutăți din viața sa, Marisa a decis să le povestească acestora și de momentul în care a aflat că este însărcinată.

" Am plâns mult. Este pentru prima dată când pățesc asta. Să nu pot să văd un video de câteva minute până la capăt. Este pur și simplu o emoție puternică pe care nu o pot controla.

Nu știu ce să vă scriu. Am lacrimi in ochi și cu greu îmi găsesc cuvintele. Am trecut prin atât de multe împreună!!! Viața ne-a testat in atâtea feluri. Și cu toate astea, a venit momentul la care visam și pe care mi-l doream de câțiva ani buni. Viața nu e simplă, dar poate fi cea mai frumoasă dacă știți cum să luptați cu ea si dacă vă urmați instinctul! În toți acești ani s-au schimbat atât de multe lucruri in viața noastră!!! Și toate datorită lui @liviu_stanciu ,omul care mi-a fost alături pe tot parcursul meu și care a contribuit semnificativ la toată evoluția mea de până acum. Care a știut încotro să mă îndrume și care când am ajuns la capăt, l-a mutat puțin mai incolo.", a mai adăugat aceasta.

Marisa Paloma a dezvăluit sexul bebelușului

Și pentru că toată lumea aștepta momentul în care va dezvălui sexul bebelușului, fosta concurentă de la Bravo, ai stil! a decis să organizeze o petrecere surpriză, în care le va spune apropiaților dacă va avea fetiță sau băiețel.

Ei bine, se pare că Marisa Paloma va avea o fetiță. Larisa Udilă, fostă concurentă și ea la emisiunea stilistică, a participat la baby gender reveal. Astfel, proaspăta mămică a postat un videoclip pe Instagram, în timp ce îi ține mâna pe burtică, iar la descriere: "It’s a GIRL! Congrats SIS🎀!".