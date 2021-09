Marisa Paloma, criticată dur după ce s-a vaccinat anti-COVID-19 în timpul sarcinii: ”Cam inconștientă”. Câștigătoarea ”Bravo, ai stil” și-a explicat decizia

In articol:

Marisa Paloma a fost criticată dur de internauți, după ce și-a postat în online alegerea de a se vaccina împotriva coronavirusului. Câștigătoarea ”Bravo, ai stil” a publicat, pe contul ei de Instagram, o fotografie după ce s-a imunizat anti-COVID-19 cu serul Moderna.

” Dragi mămici și nu numai... mă îndrept acum către toate femeile care m-au întrebat în această perioadă dacă m-am vaccinat și cum mă simt. Răspunsul este DA! Și mă simt EXCELENT! Îmi pare rău că am ales să mă vaccinez atât de târziu, chiar! Dar știți vorba aia, mai bine mai târziu decât niciodată. @liviu_stanciu s-a vaccinat cu Pfizer in urmă cu mai bine de 6 luni și curand se va pregăti să meargă din nou pentru a 3-a doză. S-a simțit și el la fel de bine. Cu o mică durere locală. Eu m-am vaccinat cu Moderna. Și la fel, poate că am simțit o durere locală ceva mai apăsătoare, dar in 2 zile a dispărut complet!”, a scris Marisa.

Marisa Paloma, criticată pe internet

Mai multe persoane au considerat că alegerea Marisei nu ar fi fost una tocmai bună. ” Si copilul tau oare va fi ok? Sanatos? Un pic cam inconstienta!! Doamne da sa fiti bine!! Eu sincer mu as fi facut asta!!”, a fost comentariul unei internaute.

” Până acum, după efectuarea tuturor ecografiilor recomandate, nu i-au crescut nici 4 mâini, nici 3 ochi. 🙏🏽 De asta am și lăsat link pe story. Pentru informare! S-au făcut studii și pe gravide. O sa vă rog să vă faceți timp să aruncați o privire. Ca înainte să scrieti astfel de cuvinte și altor persoane, să aveți certitudinea că și faceți bine ceea ce faceți..”, a răspuns Marisa Paloma.

” Nu serios, acum- cine crede că Marisa a fost plătită pentru postarea asta este completamente idiot”, a comentat Liviu Stanciu, iubitul Marisei.

