Marisa Paloma, primele declarații după ce a născut! Tânăra nu se simte încă foarte bine: „Credeam că lucrurile vor fi un pic mai simple”

Marisa Paloma a devenit mamă în urmă cu câteva zile, iar dacă sufletește se simte în al nouălea cer, fizic mai are destul de mult până își va reveni.

Se pare că planurile făcute acasă nu s-au potrivit cu cele de la spital. Deși și-a dorit să nască natural, căștigătoarea „Bravo, ai stil” a ajuns la cezariană, iar acum a început deja recuperarea post operatorie care nu este deloc ușoară și simte pe propria piele acest lucru.

Marisa Paloma [Sursa foto: Instagram]

Marisa Paloma: „Am trecut prin niște stări și niște situații ciudate, o parte dintre ele inexplicabile”

Proaspăta mămică s-a destăinuit fanilor de pe rețelele de socializare și a povestit care este starea ei, la scurt timp după ce a născut. Se pare că recuperarea după operația de cezariană îi dă mari bătăi de cap și încă nu se simte foarte bine. Cu toate acestea, atunci când se uită la fiica ei, parcă toate durerile și greutățile trec, iar cea mică îi dă tăria necesară pentru a o face să meargă mai departe.

Marisa Paloma le-a promis internauților că imediat cum va ajunge acasă și se va simți un pic mai bine, va povesti cu lux de amănunte cum a fost toată experiența ei legată de naștere.

„Nu știu dacă este momentul potrivit să fac aceste story, nici ora potrivită, dar acum am găsit un moment în care mă simt un pic mai bine, nu mi-am revenit complet. Credeam că lucrurile vor fi un pic mai simple de atât, dar nu, din păcate. În schimb, să vedem partea plină a paharului: asta mică este superbă, așa cum v-am mai scris și zilele trecut, a primit nota zece la naștere.



Până la urmă am ajuns să nasc prin cezariană, după cum v-ați dat unii dintre voi seama. Nu credeam că o recuperare este atât de dificilă, nici nu m-am interesat pentru că nu aveam asta în plan, dar lucrurile merg spre bine. O să vă povestesc toată experiența când o să ajung acasă, pentru că am trecut prin niște stări și niște situații ciudate, o parte dintre ele inexplicabile. O să vă povestesc cu lux de amănunte când ajung acasă și o să am mai multă vlagă și când o să mă simt un pic mai bine.

În rest suntem bine. Vă mulțumesc tare mult pentru mesaje. Nu am primit în viața mea atât de multe, nici când am câștigat concursul. Vă mulțumesc din suflet, vă urez aceleași gânduri frumoase și vouă”, a spus Marisa Paloma pe rețelele de socializare.

Marisa Paloma [Sursa foto: Instagram]

Marisa Paloma, momente de panică cu câteva zile înainte să nască

Ultimele zile de gravidă au fost destul de grele pentru Marisa, care a întâmpinat tot felul de stări. Aceasta a ajuns de urgență la clinica privată unde era programată să nască, din cauza contracțiilor extrem de puternice. Totuși, aceasta s-a întors acasă tot gravidă, căci totul a fost doar o alarmă falsă.

„Am avut cele mai puternice contracții de până acum. Nici să plâng n-am putut, că abia puteam să respir. Jos pălăria în fața tuturor mamelor care au trecut prin contracții și mai puternice. Pur și simplu am zis că nasc acasă”, este o parte din mesajul acesteia, postat în urmă cu câteva zile pe rețelele de socializare.