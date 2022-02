Marisa Paloma și fiica sa au ajuns iar la spital. Micuța a acuzat stări de rău: ”Nu mă așteptam să trecem prin problemele astea”

In articol:

Necazurile se țin lanț de Marisa Paloma și familia sa. După două luni de chin, acum fosta concurentă de la „Bravo, ai stil!” a întâmpinat iar probleme.

Pe lângă faptul că toată familia este infectată cu virusul din China, fiica sa se luptă și cu alte stări de rău, prin care și-a speriat părinții.

Tocmai de aceea, după o noapte nedormită, plânsete și agitație, la îndemnul medicului pediatru, care o supraveghează pe minoră, Malona a sunat la numărul unic de urgență 112.

Marisa Paloma și fiica sa, iar pe patul de spital

Pentru că starea micuței ar putea să se fi agravat din cauza virusului din China, Malona și fiica sa au fost transportate la un spital din București.

Vedeta a împărătășit totul cu admiratorii săi, ținând să precizeze că dacă, în urma investigațiilor la care va fi supusă micuța, rezultatele atestă că se află în afara oricărui pericol, cel mai probabil, vor urma un tratament de acasă.

În caz contrar, este pregătită să se interneze cu cea mică.

”Cea mică nu a avut o seară tocmai bună, a dormit vreo patru ore. S-a simțit destul de rău, a plâns destul de rău. Astăzi am luat legătura cu pediatra să vadă cum se prezintă micuța și ne-a zis că este posibil să aibă alte probleme și să fie agravate din cauza coronavirusului. Ne-a recomandat să sunăm la salvare, ceea ce am și făcut. Mă pot interna și eu cu cea mică, dacă va fi nevoie. Trebuie să facem niște investigații să vedem ce probleme are, dacă s-au agravat din cauza coronavirusului și să vedem când și în ce formă pot fi tratate. Dacă le putem trata acasă, o să ne dea drumul, dacă nu, mă voi interna cu ea”, a spus Marisa Paloma pe Instagram.

”O perioadă tare grea”

Pentru că nu este prima dată când ajunge pe mâna specialiștilor cu fiica sa, Marisa Paloma recunoaște că ultimele trei luni au fost extrem de grele pentru toată familia.

Oboseala, stresul și grijile și-au pus amprenta asupra tuturor, însă ea rămâne în continuare optimistă. Bruneta spune că un părinte niciodată nu ajunge la capătul puterilor, tocmai de aceea, în curând, știe că va răsări, din nou, soarele și pe strada lor.

”Nu mă așteptam să trecem prin problemele astea, a fost o perioadă ciudată pentru noi, tare grea. N-am avut cea mai bună perioadă din viața mea, dar sper că va veni o perioadă mult mai bună după ce vom termina cu aceasta prin care trecem: colici, COVID și cu aceste stări de rău prin care trece cea mică și pe care sperăm să le depășim cu succes pentru că ne-au epuizat”, a mai adăugat vedeta.

