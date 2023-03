Marisa Paloma și Liviu Stanciu au împlinit șase ani de relație. Mărturisirea făcută acum de fosta concurentă de la "Bravo, ai stil": "Așa arată viața noastră de ceva timp încoace"

In articol:

Ziua de ieri, 20 martie, a fost una specială peste Marisa și Liviu, amorezii care s-au văzut și s-au plăcut după participarea brunetei la ”Bravo, si stil”.

Din acel moment, cei doi au ajuns să fie de nedespărțit, s-au căsătorit și au devenit și părinții unei fetițe ce le seamănă leit, iar acum au avut un motiv în plus de sărbătoare.

Marisa Paloma, cea mai împlinită femeie

Mai exact, în urmă cu o zi, cei doi au marcat nu mai puțin de șase ani de când au decis să meargă în viață pe același drum.

Cu această ocazie, declarându-se, de când iubește cu patos, o familistă convinsă, Marisa Paloma a publicat pe rețelele de socializare, acolo unde este foarte activă și unde are o mulțime de admiratori, o serie de imagini cu soțul și fiica sa, dar și un mesaj de suflet.

Fosta câștigătoare de la Kanal D a ținut să-și strige public bucuria, mândria și fericirea pe care le trăiește lângă Liviu Stanciu și Iris.

Conform spuselor sale, viața pe care o duce acum este ceva mai mult decât a visat sau și-a dorit vreodată.

Tocmai de aceea, Marisa Paloma se declară o norocoasă a sorții și îi mulțumește lui Dumnezeu pentru că i-a presărat un destin cu atât de multă iubire și perfecțiune.

Marisa Paloma și Liviu Stanciu au împlinit șase ani de relație [Sursa foto: Facebook ]

Cât despre soțul și fiica sa, bruneta menționează că orice ai spune sau orice ar scrie, cuvintele sale sunt de prisos, căci ceea ce simte pentru ei este dincolo de cuvinte.

”20.03. ziua care ne anunță că am mai adăugat un an la relație. De 5 ani tot adăugăm. Am ajuns la al 6 lea și mi-am promis să număr până la adânci bătrâneți. Așa arată viața noastră de ceva timp încoace. Și niciodată nu voi putea să îi mulțumesc lui Dumnezeu suficient. Mi-a dat cu mult peste rugămințile mele și infinit peste ce mi-aș fi putut imagina vreodată. Binecuvântați cu o asemena minune de copil. Binecuvântată cu o asemenea familie. Azi am împlinit 6 ani de când ne suportam. Cu bune și cu rele. Iar cuvintele astea oricum pălesc in fața EI. Sunt infinit de mici pentru cât de mare e EA…”, a scris Marisa Paloma, pe pagina sa de Instagram.