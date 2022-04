Marius Bogdan, confesiuni despre Andreea Pirui și cum au ajuns să nu mai vorbească! "O iubeam, mi se părea că e femeia perfectă" | EXCLUSIV

In articol:

Marius este unul dintre cei mai îndrăgiți concurenți care au participat vreodată la show-ul matrimonial difuzat pe Kanal D. Acesta a avut o relație de lungă durată cu Andreea Pirui, o altă participantă extrem de iubită.

La ce se uită Marius prima dată la o femeie?

Ce doi s-au despărțit și au mers pe drumuri diferite.

Marius Bogdan este singur în momentul de față și susține că nu l-ar deranja să cunoască pe cineva. Invitat în emisiunea "Bărbați vs Femei", moderată de Bianca Comănici și Ștefan Ciuculescu și difuzată pe canalul de Youtube WOWnews, Marius a dezvăluit care este detaliul pe care îl caută la o femeie.

"La mine, fizicul contează mai puțin. Contează să aibă anumite trăsături pe care eu le caut la o femeie. De exemplu, eu sunt atras de posteriorul unei femei. Nu trebuie să aibă posteriorul lui Jennifer Lopez, dacă îl are Doamne-ajută, dar nu e musai. Dar contează pentru mine. Dacă vorbim de aspectul fizic, asta e ce caut la o femeie. Îmi place, după asta mă uit, dar nu asta contează pentru mine. Contează foarte atitudinea și să aibă acel ceva. În momentul când mă uit, să îmi transmită ceva. Eu nu caut cea mai frumoasă fată. Mie îmi place timiditatea unei femei, că te gândești că poate pe afară e vopsit gardul și înăuntru leopardul.", a declarat Marius Bogdan.

Marius, despre Andreea Pirui: "Nu o vreau"

Relația dintre Marius și Andreea s-a încheiat cu mult timp în urmă, însă fanii lor și acum mai speră la împăcare. Marius a ținut să lămurească și aspectul despărțirii lor, dar să și recunoască pe care dintre fostele lui le-a iubit mai mult.

"Nu era nimic greșit la Andreea. Doar anumite evenimente au fost.(...) Cu Andreea am stat mai mult decât cu fata respectivă, am trăit mai multe. Cu fata respectivă a fost mai intens. Acum lumea o să spună că dacă sunt mai diplomat, o vreau înapoi pe Pirui. Nu, nu o vreau. Lumea se gândește că acolo la emisiune suntem fake, avem relații fake. Nu, relațiile sunt pe bune, dar când revii la viața ta normală, descoperi, de fapt, că sunteți foarte diferiți, aveți plăceri diferite, aveți hobby-uri diferite. Eram și suntem prea diferiți. În contextul emisiunii o plăceam, chiar o iubeam, mi se părea că era femeia perfectă. Și ea spunea la fel despre mine. Când ne-am întors acasă și fiecare a luat-o pe drumul lui, ne-am dat seama că suntem prea diferiți și ne-am îndepărtat.", a mărturisit Marius, în emisiunea "Bărbați vs Femei".