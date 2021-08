Marius Bogdan, fostul concurent de la Puterea dragostei, a postat prima poză cu iubita lui! Fanii sunt în extaz

In articol:

Marius Bogdan, fostul concurent de la Puterea Dragostei, și-a găsit în sfărșit liniștea și fericirea în brețele noii iubite, care până de curând o ținea departe de ochii curioșilor. Iată, totuși, că așteptarea a luat sfârșit iar cei care îl urmăresc pe rețelele de socializare pe fostul concurent de la Puterea dragostei au putut să o admire pe femeia care i-a furat inima.

În imagine ambii par foarte fericiți unul cu celălalt și par că se completează. Pentru fotografie au ales să poarte ținute indentice: jeansi albastri și cămăsi albe.

Imaginea a strâns în doar două ore e când a făcut-o publică peste 6.000 de apreciieri și peste 140 de comentarii. Cei care l-au susținut în casa Puterea Dragostei pe Marius Bogdan se bucură acum să-l vadă din nou fericit și zâmbind. Mesajele de felicitări au curs ca o avalanșă în secțiunea de comentarii a imaginii.

„Felicitări MARIUS pentru alegerea făcută 👏👏👏/ Felicitari, sa aveti parte de multa fericire 👍🏿/ Sa fiți fericiți! Sunteti superbi !😍❤️/ Felicitări! Va doresc multa fericire, înțelegere și iubire! 🍀🌹😘😘 / Felicitări Marius, să fii sănătos alături de persoana dragă ție. 👏❤️/ O pereche frumoasa!felicitari Marius👏👏👏😍/ Cei mai frumoși, va iubim 😍😍❤️❤️❤️/ Felicitari Marius esti un om de nota 10!/ Eee altceva 👏👏❤️Felicitări !!”, sunt doar câteva dintre mesajele scrise în secțiunea de comentarii de

câtre internauți.

Marius Bogdan și Andreea Pirui [Sursa foto: Instagram]

Ce spune Andreea Pirui, fosta logodnică a lui Marius Bogdan după despărțire

S-au cunoscut la Puterea Dragostei și au început să formeze un cuplu. S-au iubit cu patos, iar după ce show-ul s-a încheiat și-au continuat relația. Cei doi aveau planuri foarte mari pentru viitorul lor, doar că în cele din urmă au decis că este mai bine să continue pe drumuri separate.

Chiar dacă s-au separat, cei doi nu-și poartă pică, iar acum ambii pare că și-au găsit fericirea în brațele altor parteneri.

„Eu pe Marius îl respect, ca pe toți foștii mei. Și cu Marius, dacă o să îl văd o să vorbesc cu el, suntem doi oameni maturi, nu suntem dușmani. Nu a fost să fie, am acceptat situația și am mers mai departe. Din câte am văzut și-a găsit și el pe cineva. Îi doresc să fie fericit, iubit și toate cele bune”, a declarat Andreea Pirui, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.