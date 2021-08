Marius Crăciun are de gând să se reprofileze, după încheierea competiției Survivor. "Îmi încerc norocul în acest domeniu"

Marius Crăciun [Sursa foto: Instagram] 09:58, aug 2, 2021 Autor: Ștefania Ruxandra

După ce a petrecut luni întregi în Dominicană și a luptat pentru a supraviețui condițiilor grele de pe insulă, Marius Crăciun s-a întors acasă, însă fără marele premiu. Cu toate acestea, tânărul este mândru de parcursul lui competițional și a lăsat deja totul în urmă, făcându-și planuri de viitor.

Ce meserie se pregătește războinicul să practice pe viitor?

Marius a fost unul dintre cei mai puternici concurenți de la Survivor și a luptat până în ultima clipă pentru a câștiga trofeul. Toate acestea nu ar fi fost posibile, însă, dacă tânărul nu avea o condiție sportivă foarte bună, dobândită prin multe ore de antrenament. Așadar, după cum a văzut toată lumea, războinicul este un împătimit al sportului, ceea ce l-a făcut să se gândească și la câteva planuri de viitor, în privința acestui subiect.

Pentru a îmbina pasiunea pentru mișcare cu munca, Marius Crăciun s-a gândit că este momentul propice pentru a urma un curs de intructor de fitness, cu ajutorul căruia va putea să antreneze, la rândul lui, alți oameni, și să le insufle încredere în ei, prin rezultatele pe care le vor obține: "Încerc să nu îmi fac prea mari așteptări după Survivor, dar deja lumea mă oprește pe stradă să facem poze, să mă felicite pentru parcursul meu în competiție și pentru comportamentul meu, e un sentiment extraordinar. În următoarea perioadă îmi doresc să mă liniștesc, momentan, apoi voi face cursurile de instructor de Fitness. Îmi încerc norocul în acest domeniu, mai ales că sunt dornic să le împărtășesc și altora din cunoștițele mele, să îi ajut să devină cea mai bună versiune a lor.", a povestit fostul concurent din echipa Războinicilor, pentru Viva.ro.

Marius Crăciun[Sursa foto: Instagram]

Marius Crăciun nu are planuri de căsătorie

Dacă în ceea ce privește viața profesională războinicul și-a setat numeroase obiective pe care să le atingă, când vine vorba de viața privată Marius nu are prea multe planuri. Recent, în cadrul unui interviu, fostul concurent de la Survivor a mărturisit că nu se gândește la căsătorie și nu se vede făcând acest pas prea curând.

Mai mult, tânărul a declarat că este singur în momentul de față și nu are pe nimeni, motiv pentru care nu se vede în fața altarului în următorii ani: "Planuri de căsătorie, sincer, nu am în următorii ani, mai ales că nu am relație în prezent.", a încheiat Marius Crăciun, pentru sursa amintită.