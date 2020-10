Marius de la Puterea Dragostei îi dă replica Andreei Pirui, după ce l-a acuzat că nu a fost alături de ea la moartea bunicii ei: „Dacă asta a fost părerea ei…”

La doar două luni după ce s-au logodit, Andreea Pirui și Marius de la Puterea Dragosei au ipus punct poveștii lor de iubire. Ambii foști concurenși spun că nu mai există nicio cale de împăcare între ei și că sunt mult prea diferiți.

Întrebată care au fost motivele rupturii dintre ea și fostul ei logodnic, Andreea Pirui a spus că picătura care a umplut paharul a fost comportamentul rece pe care l-a avut el în urmă cu puțin timp, atunci când a murit bunica ei.

„Toți partenerii au divergențe, dar noi nu semănăm la caracter, suntem diferiți. Cred că am fost si eu mai rece, mai distantă, am avut și o problemă de sănătate, de fapt amândoi, dar mi-a murit și bunica. Pentru mine ea a însemnat foarte mult și el știa ce înseamnă. Lui nu i-am zis asta, dar probabil o să se uite, nu mi-a dat nici măcar o îmbrățișare”Familia mea l-a plăcut foarte mult pe Marius și el știe foarte bine chestia asta. Mi-a murit bunica, a venit și doar mi-a facut atât pe umăr (n.r. - a mângâiat-o pe umăr). Nu m-a îmbrățișat, la înmormântare a stat la cinci kilometri de mine, nu mi se pare normal, trebuie să fii alături de mine. Asta a pus capac. Nu știu de ce s-a comportat așa, dar nu pot să îl înțeleg”, a povestit Andreea Pirui în platoul WOWbiz.ro, în emisiunea „Totul despre Puterea Dragostei”.

Când a aflat că fosta lui iubită a lăcrimat vorbind despre despărțirea lor și despre decesul bunicii ei, el a ținut să precizeze că blondina ar fi plâns mai mult din cauza suferinței provocate de trecerea în neființă a celei care i-a fost ca o mamă.

Marius de la Puterea Dragostei o contrazice pe Andreea Pirui, după despărțire

Andreea Pirui a declarat în emisiunea „Totul despre Puterea Dragostei” că Marius nu i-a fost alături atunci când bunica ei a murit și că nici măcar nu i-a dat o îmbrățișare. El, însă, a contrazis-o.

„Nu aș vrea să intru în detalii, dar eu am fost acolo. Poate ea avea alte așteptări. Eu în momentele alea am fost alături de ea și de toată familia ei, prin suport și prin alte chestii, implicare. Am fost foarte implicat în tot ce s-a întâmplat acolo, pentru că decesul bunicii s-a întâmplat atunci când eu eram acolo. Nu aș vrea să intru în detalii, sunt chestii mult prea intime, mai ales că e vorba de o tragedie. Dacă asta a fost părerea ei, că eu nu am fost alături de ea atunci, eu cred că am fost mai mult decât am fost vreodată. Nu cred că era timpul de dulcegării. Ea este foarte sensibilă. Proabil că ăsta a fost cel mai recent motiv, dar nu asta a pus capăt relației noastre, că nu am luat-o eu în brațe la un moment”, a spus Marius de la Puterea Dragostei.