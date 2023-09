Marius Elisei a reacționat imediat, după ce Oana Roman a făcut publice mesajele dintre ei doi! Ce a putut spune fostul soț al vedetei, după ce a văzut ce s-a întâmplat: „De ce a mai acceptat?”

In articol:

Oana Roman și Marius Elisei au trăit o frumoasă poveste de dragoste, care însă s-a terminat în această vară, după ce ambii parteneri au decis să pună punct relației și să aibă o legătură doar pentru fiica lor, Isabela, micuța având nevoie de ambii părinți.

Totuși, nu mai este un secret pentru nimeni că, la un moment dat, asta până când Marius Elisei să-și refacă viața alături de o altă femeie, acesta și-a dorit împăcarea cu Oana Roman, spunând că vrea să facă acest pas pentru copilul pe care îl împreună și nu din dragoste, dezvăluiri care au supărat-o și au deranjat-o pe fiica lui Petre Roman, care a ținut să facă o serie de precizări, venind și cu dovezi în acest sens.

Femeia a postat câteva conversații din trecut, pe care le-a avut cu Marius Elisei, acolo unde acesta îi spunea că o iubește foarte tare și că își dorește să se împace cu ea.

De asemenea, acest lucru nu a fost deloc pe placul lui Marius, așa că a făcut câteva declarații despre acest subiect, precizând că, într-adevăr, a insistat la acel moment și i-a spus mamei copilului lui ce a simțit.

”Și dacă am insistat și am spus lucrurile pe care le-am simțit la momentul respectiv, de ce a mai acceptat? Am încercat să reunim familia și să fie bine, crezând că, în mintea mea, a realizat și își dorește să mențină această familie. Altfel, dacă nu, nu trebuia să se mai împace cu mine, mă gândesc. La momentul respectiv, nu vorbim de momentul acesta”,

Ce a spus Oana Roman, după ce a făcut publice conversațiile dintre ea și Marius Elisei

a declarat Marius Elisei, în cadrul unei emisiuni TV.

Alături de conversațiile pe care Oana Roman le-a făcut publice, acelea dintre ea și Marius Elisei, vedeta a scris și un mesaj, prin care și-a justificat gestul.

Aceasta a precizat din nou că a fost deranjată de afirmațiile pe care tatăl copilului ei le-a făcut în cadrul unei emisiuni TV, atunci când a susținut că, de fapt, și-a dorit să se împace cu ea de dragul fiicei lor și nu din dragoste.

„Totul a fost pentru că ai susținut că iubești nu din compromis de dragul copilului așa cum ai mințit aseară pe la tv. Eu NU mi-am dorit împăcarea pentru că din partea mea nu mai existau sentimente de mult. Și mă rezum la atât. Sunt sute de discuții care atestă adevărul pentru că eu am întotdeauna adevărul de partea mea. Și cu asta basta.”, a mai spus Oana Roman.