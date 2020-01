Marius ELisei și Oana Roman s-a despărțit înainte de Crăciun. Atunci, vedeta de televiziune a anunțat separarea de soțul ei punâțnd totul pe seama unot neînâțelegeri. A precizat că nu a fost vorba despre infidelitatea unuia dintre parteneri și a evitat să dea foarte multe detalii, în ciuda curiozității manifestate de urmăritori.

„Din pacate o fac pana la urma! Sunt un om asumat, sincer si transparent. Niciodată nu am fost ipocrită și nu am mimat sau pozat în fericirea perfecta asa cum se face pe rețelele sociale. Am o datorie fata de publicul meu pe care nu l-am mintit niciodată. Prefer să aflați de la mine decat din zvonuri sau speculații.

este mesajul publicat de Oana Roman la momentul despărțirii de Marius Elisei.

Nu a durat mult și Oana Roman și Marius Elisei s-au împăcat. Au petrecut Crăciunul și Revelionul ca o familie, alături de fiica lor, Isabela, și și-au dat seama că e mai bine să lupte pentru mariajul lor.

Marius Elisei a trădat-o pe Oana Roman

Recent, au apărut în presă o serie de mesaje pe care Marius Elisei i le-ar fi trimis unui cunoscut transsexual din România, Delia Rexha. Potrivit conversației purtate pe o rețea de socializare, soțul Oanei Roman căuta să o înlocuiască cu altcineva.

„Ți-am dat așa că îmi caut o amantă dacă s-ar putea / Păi vreau să fiu cu tine, nu o mai vreau pe asta. Îmi place ce corp ai tu și nu contează că esti transsexuală, ce contează asta”, sunt doar câteva din mesajele pe care le-ar fi trimis Marius Elisei, conform Cancan.

„Sunt aberații. Nu știu nimic despre acest lucru”, a declarat Oana Roman, atunci când a fost întrebată despre mesajele dintre soțul ei, Marius Elisei, și transsexualul Delia Rexha.

sursa foto: Cancan