Marius Elisei, adevărul despre divorțul de Oana Roman! Ce s-a întâmplat, de fapt, între cei doi: "Nu am ce să regret..."

În cadrul unui interviu, Marius Elisei a vorbit despre despărțirea de Oana Roman, dar și despre motivul real pentru care cei doi părinți au ajuns la divorț.

Se pare că atât bărbatul, cât și fiica lui Petre Roman au ajuns la concluzia că cel mai bine ar fi să meargă pe drumuri diferite, ținând cont de faptul că nu se mai înțelegeau în ultima perioadă.

Marius Elisei, despre divorțul de Oana Roman

Astfel, Marius și Oana au decis să spună stop.

„Atâta timp cât suntem maturi și suntem conștienți și gândim și nu avem de ce să purtăm un război, am zis că este singura variantă. Atât pentru noi, cât și pentru fată. Referitor la începuturi... Probabil Oana a fost puțin mai nervoasă, dar și-a dat seama că nu a făcut ce trebuie, mă rog, nu a făcut ceva rău ca să trebuiască să își dea seama, dar a fost o mică tensiune, într-adevăr. Dar e bine ca totul se termină cum trebuie și cum am planificat”, a spus Marius Elisei, potrivit Antena Stars.

Totuși, în ceea ce privește relația de aproximativ de 8 ani pe care cei doi soți au avut-o, se

pare că Marius Elisei nu regretă nimic. Ba chiar mai mult, el susține că din iubirea pe care și-au purtat-o a rezultat Isabela, fiica lor.

„Nu știu ce să îți spun, nu știu ce să îți răspund la întrebarea asta. De regretat, nu am ce să regret. Atâta timp cât a apărut și minunea asta de copil... dacă nu era, poate ziceam că am pierdut timpul. Eu mi-am dorit foarte mult copii și încă îmi doresc și asta e.(...) Nu, nu am nici starea! Nu îmi stă capul. Una e când ai mintea limpede și ai o stare oarecum deschisă și ești ok tu cu tine ca să poți să dezvolți și altceva. Deocamdată eu am început anul cu un vis pe care vreau să mi-l îndeplinesc până la sfârșitul anului”, a adăugat bărbatul.

În final, fostul soț al Oanei Roman a recunoscut faptul că îi va acorda ajutor fostei sale soții, atâta timp cât aceasta îi va cere și va avea nevoie. Totodată, întrebat dacă se gândește la o împăcare, Marius a mai răspuns faptul că nu se știe niciodată ce îți rezervă viitorul.

„Dacă pot și am puterea să o ajut cu diverse lucruri pe care ea și le dorește, cu mare drag!(...) E mult prea devreme să mă gândesc la asta! Nu știi niciodată ce îți rezervă viața”, a conchis el.