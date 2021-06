Marius Elisei, gest neașteptat pentru Oana Roman. Asta spune tot: „După ce am plâns toată ziua...”

Oana si Marius [Sursa foto: Captură Video] 20:45, iun 16, 2021 Autor: Cristina Ionela

Oana Roman și Marius Elisei au trăit o frumoasă poveste de dragoste timp de câțiva ani, din care a rezultat fetița lor. Și cum dragostea nu rezistă pentru totdeauna, cei doi au divorțat în urmă cu ceva timp. Oana și Marius au rămas în relații foarte bune după divorț, pentru ca fetița lor să nu simtă lipsa vreunuia.

Ei bine, în ultimul timp legătura din Oana și Marius pare să fie din ce în ce mai puternică. De data aceasta, bărbatul i-a făcut Oanei un cadou de care chiar avea nevoie: un nou telefon mobil! Vedeta a postat imediat pe rețelele sociale surpriza făcută de fostul soț.

”N-am avut cea mai buna zi dar o închei fericită pt ca am primit un cadou pe care mi l doream mult de tot. Și după ce am plâns toată ziua de supărare am plâns acum de fericire. Marius mi a făcut un cadou minunat și sunt copleșită. Îmi doream mult un telefon nou pt ca eu fac totul pe telefon și este foarte important pt mine și l am primit azi! I am happy”, a scris Oana Roman, pe Facebook.

Oana Roman, mesaj pentru fostul soț

Pe 15 iunie s-au împlinit 7 ani de la ziua în care Oana și Marius s-au căsătorit. În memoria acelui moment special, fosta prezentatoare tv a transmis un mesaj emoționant pe pagina sa de Instagram, unde a dat de înțeles că între cei doi ar putea urma o împăcare.

„ Acum fix 7 ani făceam nunta. Viața ne încercase deja foarte tare. Porneam pe un drum necunoscut care apoi s-a despărțit. otuși a fost lângă mine când absolut nimeni altcineva nu a fost. M-a iubit, dar m-a și rănit în egală măsură.

Azi, știu că a fost foarte greu, poate va mai fi, dar cumva iubirea trebuie să primeze în viață. Poate ne va lega din nou, asta doar timpul va decide. Îți mulțumesc pentru că ești tatăl perfect pentru Isa și sprijinul meu necondiționat!”, a scris Oana Roman.