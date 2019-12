Oana Roman a anunțat printr-un mesaj publicat pe pagina ei de Facebook că nu mai formează un cuplu cu soțul ei, Marius Elisei. Cu doar câteva zile înainte, el a publicat pe pagina lui un mesaj prin care a anunțat, în felul lui, separarea de mama fiicei lui.

Marius Elisei a publicat un video cu piesa „Perfect fără tine” a trupei Vama. „Mă reprezintă. Este pentru mine compusă. Îţi mulţumesc, Tudor Chirilă”, a scris soțul Oanei Roman pe Facebook.

Oana Roman a anunțat ieri că se desparte de soțul, Marius Elisei

„Am ezitat de zeci de ori să fac această postare! Am scris-o și am șters-o apoi! Din păcate, o fac până la urmă! Sunt un om asumat, sincer și transparent. Niciodată nu am fost ipocrită și nu am mimat sau pozat în fericirea perfectă, așa cum se face pe rețelele sociale. Am o datorie față de publicul meu pe care nu l-am mințit niciodată. Prefer să aflați de la mine decât din zvonuri sau speculații. În aproape 7 ani de relație, am trăit împreună cu Marius momente absolut minunate și fericirea adevărată, dar am avut și momente foarte grele în care amândoi ne-am luptat cu boala, cu lipsurile, cu grijile!

a scris Oana Roman pe un site de socializare.