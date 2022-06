Marius Elisei, prima reacție după ce Oana Roman a spus că relația dintre ei nu ar fi una bună: „Prefer să fiu criticat, decât să spun adevărul”

In articol:

Recent, Oana Roman și-a deschis sufletul în fața fanilor ei și a vorbit despre relația pe care o are cu tatăl fiicei sale, Marius Elisei, precizând că în ultima perioadă, lucrurile nu merg tocmai bine, specificând că a încercat să îi explice câteva lucruri partenerului de viață, iar ea la rândul său, să accepte alte lucruri, însă simte că nu se mai poate.

”Eu am încercat foarte mulți ani să îi explic și să mă mulez și să accept niște lucruri, nu se poate. Este clar că eu asta sunt și asta este viața mea, munca mea e asta, menirea mea este să fac asta, noi am vorbit de-a lungul anilor de zeci și sute de ori. Am ajuns în punctul în care am senzația că vorbesc doar eu și mă aud singură. Numai că eu nu consider că lucrurile merg în direcția care trebuie, din păcate. Cel puțin în ultima vreme. Probabil că este și o problemă a, nu știu, caracterului pe care îl am eu. Eu am evitat și evit în general să mă plâng sau să dezbat lucruri... Se spune că rufele se spală în familie”, a declarat Oana Roman, pentru un post TV.

De asemenea, la scurt timp după declarațiile făcute de partenera de viață, Marius Elisei a venit cu un răspuns, chiar pe pagina personală de Instagram.

Marius Elisei: „Adevărul te costă scump”

La scurt timp după ce au împlinit șapte ani de căsnicie, Oana Roman și Marius Elisei au anunțat că se despart, însă în urmă cu câteva luni, sentimentele de iubire i-au adus, din nou, pe cei doi unul în brațele celuilalt.

Cu toate acestea, recent, Oana Roman și-a deschis sufletul în fața fanilor ei și a declarat că lucrurile din relația sa nu merg tocmai într-o direcție bună. Din acest motiv, Marius Elisei a venit cu un răspuns public la ceea ce a spus mama fiicei lui, precizând că preferă să fie criticat, asta pentru că nu dorește să spună adevărul.

”Prefer să fiu criticat, decât să spun adevărul. Adevărul te costă scump(...) Nu regret nimic în viața asta, doar trei aspecte: 1,2,3. Sunt doar pentru mine”, a fost mesajul publicat de tatăl fetiței Oanei Roman.

Oana Roman și Marius Elisei [Sursa foto: Instagram]