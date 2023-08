Marius Elisei rupe tăcerea după ce s-a zvonit că el și Oana Roman s-au împăcat! A explicat concret cum stau lucrurile

In articol:

Marius Elisei și Oana Roman și-au surprins fanii în urmă cu câteva luni, atunci când au anunțat că și-au spus ”Adio” definitiv. Ambii foști parteneri au fost extrem de discreți privind motivele care au condus la separare, precizând doar că au o relație extrem de bună pentru fiica lor, Isabela, care are nevoie în egală măsură și de mamă și de tată.

Cu toate acestea, însă, recent, au existat mai multe speculații potrivit cărora, Oana și Marius și-ar mai fi acordat o șansă, însă bărbatul a ținut să clarifice exact întreaga situație și să explice concret dacă zvonurile apărute în spațiul public sunt sau nu adevărate.

„Dacă te duci la ziua copilului înseamnă că te impaci cu fostul partener? Nici gând de așa ceva. Sincer, sunt sătul să tot aud și să tot văd astfel de lucruri, să fiu împăcat la nesfârșit cu Oana. Nu se pune problema acum”, a declarat Marius Elisei, pentru Cancan.ro.

Marius și Oana o pun pe fiica lor pe primul plan

Chiar dacă nu mai formează un cuplu, Oana Roman și Marius Elisei au decis de comun acord să aibă o relație decentă pentru fiica pe care o au împreună, Isabela.

În acest sens, bărbatul a precizat că pe primul loc este copilul lor, indiferent de situația dintre ei, așa că important este, în primul rând, să-și facă datoria de părinți ca la carte.

“Înțeleg, dar eu am alte planuri personale. Importat este copilul, fetița noastră. La fel de important este și ca noi, în calitate de părinți, să avem o relație ok, fără tensiuni, să comunicăm. Noi să fim sănătoși, restul se rezolvă de la sine. Eu nu o să stau niciodată într-o relație de gura presei sau de dragul copilului. Și nimeni nu ar trebui să facă asta. Așa că momentan eu am alte planuri, mai apoi vom trăi si vom vedea, cine știe”, a mai spus Marius Elisei.

Oana Roman și Marius Elisei [Sursa foto: Instagram]