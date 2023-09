Marius Elisei rupe tăcerea! Fostul partener de viață al Oanei Roman a anunțat că iubește din nou. Ce spune despre femeia care i-a furat inima: „Simt că acum am tot ceea ce îmi doresc”

In articol:

Se pare că Marius Elisei și-a găsit liniștea și fericirea în brațele altei femei, despre care nu vrea să dea foarte multe detalii în acest moment. Cu toate acestea, a anunțat că traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa, motiv pentru care își dorește să aibă parte de multă liniște.

Marius Elisei, mărturisiri despe noua sa iubită

Recent, fostul partener de viață al Oanei Roman și-a sărbătorit ziua de naștere și se pare că vârsta de 37 de ani a venit la pachet cu numeroase cadouri, dar cel mai important, o nouă poveste de dragoste. Chiar dacă Marius Elisei spune că este mai fericit ca oricând, nu vrea să divulge identitatea iubitei sale. Mai mult, acesta a mai adăugat și faptul că numele partenerei sale nu are nicio importanță, ci doar faptul că este extrem de liniștit și bucuros în acest moment.

Se pare că alături de noua sa iubită trăiește una dintre cele mai frumoase etape din viața sa, motiv pentru care a mărturisit că în aceste clipe nu mai vrea să fie întrebat și de fosta sa relație.

„Nu mă mai întrebați de Oana, vă rog eu frumos. Despre ea o întrebați pe ea. Da, iubesc din nou, am o altă relație și simt că acum am tot ceea ce îmi doresc, multă liniște și fericire, altceva nu mi mai doresc. Numele ei e secret. Nu are nicio relevanță numele ei, contează că eu mă simt bine și sunt foarte fericit”, a mărturisit Marius Elisei pentru Cancan.ro.

Marius Elisei a vorbit despre noua sa iubită [Sursa foto: Instagram]

Marius Elisei și-a sărbătorit ziua de naștere

Marius Elisei este destul de activ pe rețelele de socializare, motiv pentru care postează destul de des. Cu ocazia împlinirii a 37 de ani, fostul partener de viață al Oanei Roman a vrut să îi țină la curent pe urmăritorii săi din mediul online cu tot ceea ce se întâmplă în viața sa.

Acesta spune că la această vârstă se simte extrem de liniștit și mai fericit ca oricând, așa cum nu a mai fost de mult, după cum mărturisește chiar el. Mai mult, a mai adăugat și faptul că este recunoscător în fiecare zi pentru toate lucrurile frumoase din viața sa.

„#37... a venit neașteptat de frumos, cu liniște și fericire. Îi mulțumesc în fiecare zi Bunului Dumnezeu pentru răsplata pe care mi-a dat-o. De mult n-am mai gustat din fericire. Vă pup și seară frumoasă”, este postarea lui Marius Elisei de pe rețelele de socializare, cu ocazia aniversării sale.