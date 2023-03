Marius Lăcătuș devine bunic? Fostul jucător de geniu al Stelei vorbește cu emoție despre lucrurile care se întâmplă în viața lui: "Bunic de fetiță ar fi frumos"

In articol:

Marius Lăcătuș este împlinit pe toate planurile. Are o carieră de invidiat în fotbal, fiind unul dintre cei mai buni fotbaliști ai României, iar pe plan personal se mândrește cu soția și fiica lui. Viața de fotbalist este, de cele mai multe ori, extrem de grea și presupune multe sacrificii, însă atunci când iubești ceea ce faci, nici măcar nu le mai simți și te bucuri de orice îți iese în cale.

Marius Lăcătuș, cuvinte de laudă la adresa soției

Exact așa a fost și în cazul fostului fotbalist Marius Lăcătuș. Și-a dedicat viața sportului pe care îl iubește și a dat tot ce a avut mai bun pe teren, făcând mândri milioane de oameni. Alături, întotdeauna, a fost soția lui de care îl leagă o iubire imensă, încă din tinerețe.

Marius Lăcătuș trăiește de ani buni o frumoasă poveste de dragoste. Invitat la Fiță cu Adiță, acesta a vorbit despre relația cu soția lui și a descris-o cum a știut mai frumos.

"Nu e așa de simplu cum pare la prima vedere, mai ales pentru ea. Cum eram eu tinerel, i-am explicat că viața de fotbalist cere sacrificii sau viața de familie. În perioada aceea cantonamentele erau foarte lungi. Soția mea e o gospodină desăvârșită. Găteam mai mult acasă, nu eram genul de oameni care să ieșim la restaurant. Ea este în primul rând femeie de casă. Eu nu vorbesc de frumusețe, deși e o femeie foarte frumoasă. A știut să gestioneze foarte bine lucrurile în familie. Întotdeauna când am întâmpinat probleme, am trecut prin momente grele, nu ca familie, eu ca sportiv, mi-a fost și îmi este în continuare alături. N-a fost niciun moment în care să fie supărată pe ceva ce am făcut în viața de sportiv. Mereu m-a încurajat și sprijinit.", a declarat Marius Lăcătuș.

Marius Lăcătuș visează să devină bunic

Marius Lăcătuș are o dorință ascunsă. Fostul jucător al Stelei își dorește să devină bunic. Acesta a precizat că lasă totul la latitudinea fiicei sale, dar simte că visul nu i se va îndeplini prea curând.

"Eu vreau să cred că am o relație foarte bună cu fiica mea. Nu cred că am fost sever, pentru că întotdeauna am lăsat la latitudinea ei să facă ce își dorește. N-a fost cazul să dau cu pumnul în masă. Nu am de ce să mă plâng. A fost și este în continuare, chiar dacă face 28 de ani, un copil foarte cuminte. Nu mi-a creat niciun fel de probleme, niciodată nu a sărit calul. Bunic nu știu dacă o să fiu. Mi-a zis că am destui finuți, așa că trebuie să mai aștept. Nu contează dacă e băiețel sau fetiță, va fi frumos, dar nu cred că acest lucru va veni atât de repede. Ea este axată mai mult pe carieră și nu aș vrea să zică că am forțat-o să facă ceva.", a mărturisit Marius Lăcătuș, la Fiță cu Adiță.

