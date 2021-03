Marius Manole CV. Află totul despre unul dintre cei mai apreciaţi actori din România

In articol:

Marius Manole CV. Află totul despre unul dintre cei mai apreciaţi actori ai momentului. Câţi ani are Marius Manole, dar şi unde s-a născut.

Marius Manole CV

Marius Manole este actor al Teatrului Național București din anul 2002. Artistul este născut la Iaşi pe 4 octombrie 1978, având vârsta de 42 de ani. Actorul este extrem de talent, dar şi apreciat pentru calităţiile sale actoriceşti.

Marius Manole este absolvent al Universităţii Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică, secţia Coregrafie, 2002- 2003, şi al Academiei de Arte „George Enescu”, Iaşi, secţia Actorie, promoţia 2001, clasa profesor Emil Coşeriu.

A făcut parte din Academia Itinerantă „Andrei Şerban" la Ipotești, Horezu şi New York, atelier realizat de ICR New York, cu sprijinul ICR Bucureşti, 2009 – 2011.

Citeste si: Cine este marea iubire a lui Marius Manole. Actorul va fi invitat în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai"

Marius Manole[Sursa foto: Instagram]

Teatru: A jucat în peste 70 de spectacole, la Teatrul Naţional Bucureşti, Teatrul Act, Teatrul de Comedie, Teatrul Metropolis, Theatrum Mundi, Teatrul Odeon, ArtLink, eatrul Luni, Green Hours, Teatrul Act, Teatrul Municipal Târgoviște, Opera Română Timişoara, Nix Theatre

Company, Teatrul Municipal Focşani.

Filme: Undeva la Palilula, 2+2, Luna verde, The Scream, Ursica 2 – Bibliothèque Pascale, Heatwave, O noapte furtunoasă, Reflex, Martor fără voie.

Citeste si: Gina Pistol, criticată dur pentru gestul făcut față de mica ei prințesă- bzi.ro

Nominalizări şi premii: Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler, categoria D, conferit de președintele țării, 2016.

Premiul Uniter pentru Cel mai bun actor în rol secundar pentru rolurile Bătrânica apatică și Actorul din spectacolul Între noi e totul bine, regia Radu Afrim, 2016.

Citeste si: Marius Manole, dezvăluiri neașteptate: „Eu sunt un om foarte vicios. Am fost în prag de alcoolism”

Premiul FestCo, pentru rolul principal din spectacolul Ioana şi focul, de la Teatrul de Comedie, FestCo 2009. FestCo – Premiul pentru rolul Paul, din Stă să plouă, Teatrul Luni, Green Hours, 2007. Nominalizare la Uniter pentru Cel mai bun actor în rolul Sarikov, din Inimă de câine, după Mihail Bulgakov, 2006.

Premiul pentru „Tineri Creatori” acordat de Ministerul Culturii şi Cultelor pentru rolul Puck, din Visul unei nopţi de vară, de William Shakespeare, 2003. Nominalizare la Uniter pentru debut: rolul Paulie, din Drept ca o linie. Festivalul de Teatru Contemporan Braşov: premiul special pentru Drept ca o linie, 2002 Festivalul de Teatru Imagine – Marele premiu pentru Drept ca o linie, 2002, potrivit tnb.ro.

Marius Manole[Sursa foto: Instagram]

Marius Manole, omul

Într-un interviu acordat pentru revistatango.ro, Marius Manole a mărturisit lucruri mai puţin ştiute despre el. Actorul a răspuns la o serie de întrebări despre Marius Manole, omul din spatele scenei.

Aşadar, o zi fericită pentru actor, este o zi petrecută pe malul mării. Marius Manole se teme cel mai tare de moarte. Actorul doreşte să călătorească singur pe drumul "El Camino".

Totodată, Marius Manole a mai mărturisit că marea sa dragoste este teatrul, că i-ar plăcea să locuiască la Paris şi că cea mai mare realizare a sa este că şi-a achiziţionat o casă. Lui Marius Manole îi place să îşi plimbe căţelul, iare cele mai importante persoane din viaţa lui sunt părinţii, câţiva prieteni, dar şi câinii şi pisicile sale.

Marius Manole apreciază cel mai mult la o femeie, inteligenţa. Eroul său preferat, care este în viaţă, fiind Rodica Mandache.

Marius Manole[Sursa foto: Instagram]

Marius Manole, invitat la "40 de întrebări cu Denise Rifai"

Marius Manole, invitatul lui Denise Rifai la emisiunea sa de la Kanal D, este unul dintre cei mai cunoscuți actori ”ai tinerei generații” așa cum se spune. Însă, Marius Manole este și un activist pentru drepturile actorilor și este recunsocut pentru scandalurile sale cu cei din conducerea Teatrului Național București.

Tirul întrebărilor lui Denise Rifai a continuat cu o întrebare directă la războiul pe care Marius Manole îl poartă cu Ion Caramitru. ”A confiscat Ion Caramitru Teatrul Național?”

”Da. Din păcate, l-a confiscat. Știți care e problema cu tipul ăsta de oameni? Ei de fapt sunt construiți de cei din jur. Este o vorbă în teatru, regele nu trebuie să joace că e rege, ceilalți trebuie să joace rolul de rege. Oamenilor le e atât de frică, încât el e susținut de chestia asta. Da, a confiscat teatrul, dacă totul se întâmplă după bunul lui plac într-o instituție mare. Principalii pioni de imagine din teatru, și acum o să se supere lumea, sunt niște oameni care n-au legătură cu meseria asta, cu PR-ul. Un om, care e fotograful teatrului, și care face afișe, și care umblă peste tot, el face imaginea teatrului, care e de un prost gust îngrozitor. Tot ce este sub domnul Caramitru este jalnic. Jalnic! Așa arată Teatrul Național, așa se și comportă. Știți că în Consiliul Artistic la Teatrul Național nu există nici un actor, în afară de doi, care sunt întâmplător, directorii teatrului? Când am spus să ne dea și nouă dreptul, unui actor să fie în Consiliul artistic, mi s-a spus ”Ce nevoie aveți, că e domnul Mircea Rusu”. Da, dar el e director! Eu am nevoie de o parte care să vadă din afară lucrurile, nu să fie implicat, ca dl director când spune că vrea un proiect, eu să spun dacă e bine, că poate nu e bine, că se cheltuiesc prea mulți bani sau poate nu e regizorul bun ”Dar ce vrei tu Manole să...”, țipa la mine peste un rând...Nu vreau nimic, vreau să fie dreptate și să se facă lucrurile transparent și pe bune, cum nu se face aproape nimic în teatrul românesc... Când am fost în Instanță, m-a acuzat că noi jucăm în multe teatre și de aceea facem scandal. Le-am cerut programul înainte pe două luni, nu l-au dat. Am întrebat de ce montează atât de mult la Teatrul Național, că până să fie director la TNB eu nu știu să fi avut o carieră de regizor fulminantă. Ei, cum naiba a înflorit exact de când e director, ca și altă carieră care înflorește acum, tot de când e director? Acum, toată breasla o să spună ”Nu ai voie să vorbești așa! Nu ai dreptul! Lucrurile se spală în familie”. Mai terminați, pentru că ne-am spălat lucrurile în familie de 30 de ani, dragi colegi, de-aia avem teatrul pe care îl avem în România: inutil, prost. N-aveți de cât să săriți și să-mi tăiați și gâtul, și capul...”, a spus înverșunat Marius Manole.