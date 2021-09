Marius Moga, jurat la SuperStar România! Artistul revine pe micile ecrane după o pauză de patru ani

In articol:

Marius Moga, jurat al emisiunii SuperStar România! Artistul revine pe micile ecrane după o pauză de patru ani. Vezi ce a făcut "Micul Mozart" în această perioadă de timp.

Marius Moga, jurat al emisiunii SuperStar România

Marius Moga revine pe micile ecrane în calitate de jurat al emisiunii SuperStar România. Artistul este dornic să descopere talente noi în emisiunea în care se promovează tinerii artişti, după cum spune şi compozitorul.

Citeste si: Smiley, jurat la SuperStar: "Să dăm României un SuperStar care să devină legendă"

"Pentru mine emisiunea @superstarromania e despre a găsi următorul artist care trăiește pentru muzică ca și mine, care are carismă și simte fiecare notă pe care o cânta. Să descopăr talent pur e cu adevărat ceea ce iubesc să fac și este și deviza labelului meu, @demogamusic. Mă bucur să fac parte dintr-un juriu cu greutate, într-o emisiune care promoveazã artisti fresh", a declarat artistul.

Marius Moga, jurat al emisiunii SuperStar România[Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Polițiștii italieni s-au apropiat de această prostituată. Ce le-a zis tânăra, în limba română: „Am 25 de ani și…”- bzi.ro

Marius Moga şi-a deschis studio virtual

Cât a stat departe de scaunul de jurat, Marius Moga s-a aliat cu Sebastian Dobrincu şi au deschis împreună un studio virtual cu care a dat lovitura.

Cine sunt juraţii de la SuperStar România? Carla's Dreams este unul dintre ei

Marius Moga, unul dintre cei mai renumiţi compozitori din România, dat lovitura cu noul său proiect, un studio de producție video care utilizează tehnologii computerizate pentru a crea lumi virtuale.

„Am studio cu leduri și filmăm ca și cum am fi în diferite locații. În clipul lui Sebastian era filmat ca și cum am fi pe Marte, am adus niște nisip la studio, niște pietre și, în rest, tot decorul ăla se mișcă în funcție de cum miști tu camera, în timp real.

(…) Facem niște formate TV, este despre compozitorii care au hituri, dar nu au cui să le dea și ar vrea să ajungă la artiștii mari.

Mai avem un show de remake-uri în care monștrii sacri se luptă cu tinere speranțe pe piese foarte vechi și foarte noi. Pentru noi, pandemia a fost super creativă”, a declarat Marius Moga în cadrul unei emisiuni TV.

Marius Moga, jurat la Vocea României[Sursa foto: Instagram]

Marius Moga, fost jurat al emisiunii Vocea României

Marius Moga a făcut parte din echipa de jurați și antrenori de voce de la Vocea României încă de la prima ediție până în 2017, atunci când a fost înlocuit de Adrian Despot, solistul trupei Viţa de vie.

Cât timp a fost jurat, Marius Moga nu a câştigat nici o ediţie de la Vocea României. Însă, la Vocea României Junior, eleva lui Moga a câştigat concursul în 2016.