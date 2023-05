Marius Șumudică, anunțul momentului pentru fanii din Giulești: „Voi lua campionatul cu Rapid!” Când plănuiește antrenorul să revină în fotbalul românesc

In articol:

Marius Șumudică, după ce s-a zvonit că ar reveni să antreneze la CFR Cluj, face marele anunț! Antrenorul își dorește cu ardoare să revină în fotbalul românesc pentru a lua titlul cu echipa lui de suflet, Rapid!

Marius Șumudică: „Voi lua campionatul cu Rapid!”

Marius Șumudică, actualul antrenor la Al-Raed, în Arabia Saudită, a fost invitat de curând în cadrul unui podcast, unde a abordat diverse subiecte legate de fotbal, printre care dragostea tehnicianului pentru clubul Rapid. Marius Șumudică a rememorat cu drag începuturile sale ca fotbalist la clubul din Giulești și a făcut un anunț neașteptat! Tehnicianul a transmis că după ce a luat campionatul cu Rapid din postura de jucător, acum își dorește să îl ia din postura de antrenor.

„Din momentul în care am pășit pe 'Republicii' și am auzit tobele alea cum băteau și am auzit galeria, am început an de an să înțeleg ceea ce înseamnă Rapidul! Am înțeles că era o echipă subjugată în momentul ăla, o echipă care era călcată în picioare de sistem.

Practic, Dinamo sau Steaua aveau șanse să-și ia jucători de peste tot, te luau cu duba de acasă. Așa erau vremurile atunci. Rapid, fiind o echipă care nu era ajutată, am zis... Eu tot timpul am fost de partea celor care nu erau ajutați și am zis: 'Asta e echipa mea, o iubesc'.

De atunci, pentru mine a existat un singur target în viața mea: să iau campionatul, să ajung să joc la Rapid. În primul rând, îmi doream să ajung să joc la Rapid. Mircea Lucescu mi-a dat șansa să joc la Rapid. Am luat campionatul ca jucător.

Mai rămâne să-l iau ca antrenor. Și o să-l iau! Îl voi lua ca antrenor cu Rapidul! Dacă echipa va avea stabilitate financiară, ceea ce se întâmplă acum, și dacă voi avea șansa să lucrez cu domnul Șucu într-un viitor, nu știu când, acum nu se pune problema, că mai am contract, dar cu siguranță voi ajunge să iau campionatul și cu Rapid.

Voi putea face lucrul ăsta! Știu ceea ce pot, știu ce staff am în spate, fiindcă nu este numai succesul meu, este succesul acestor oameni.”, a declarat Marius Șumudică pentru podcastul de la gsp.ro, citează digisport.ro.

Marius Șumudică [Sursa foto: MediaFax Foto]

Realizările lui Marius Șumudică

Marius Ninel Șumudică, născut pe 4 martie 1971 la Bucureşti, este un antrenor român de fotbal şi fost jucător. În cariera sa de jucător, Marius Şumudică a atins consacrarea la Rapid București alături de care a câștigat titlul de campion al României în 1999 precum și Cupa României în 1998 și 2002.

La data de 26 septembrie 2016, Marius Șumudică a fost declarat cetățean de onoare al orașului Giurgiu.

În 2019, Şumudică a devenit antrenorul echipei turce Gaziantep. S-a despărțit de Gaziantep în ianuarie 2021 și doar câteva zile mai târziu a semnat un contract cu o altă echipă din Turcia, Rizespor.

În ceea ce privește rezultatele lui Marius Șumudică, în cariera de antrenor, tehnicianul a obținut trei trofee: primul în sezonul 2015/2016, când a cucerit titlul cu Astra Giurgiu, cel de-al doilea cu aceeași echipă, când a câștigat Super Cupa României, și ultimul în sezonul trecut, cu CFR Cluj. Astfel că, chiar dacă a plecat de la echipa clujeană după primele șase luni, Șumudică a primit medalia de campion al României, întrucât a părăsit gruparea ardeleană când aceasta ocupa primul loc în Liga 1, se arată pe sursa citată anterior.

Marius Șumudică are rezultate notabile și pe plan internațional. Românul a fost foarte apreciat la Al-Shabab, pe care a condus-o în două rânduri, dar și la Kayserispor și la Gaziantep.

Surse: digisport.ro, gsp.ro