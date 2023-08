Marius Șumudică ar putea fi noul tehnician de pe banca FCSB-ului: „Da, am vorbit cu Gigi Becali”

In articol:

De la despărțirea de formația saudită Al-Raed datorită restructurărilor la nivel de echipă, Marius Șumudică este liber de contract și își caută o nouă echipă.

Marius Șumudică a recunoscut: „Da, am vorbit cu Gigi Becali”

Antrenorul român a avut tangențe cu mai mulți oficiali ai unor cluburi mari din Superligă, printre careși, însă din diferite motive, nu s-a concretizat nimic până în acest moment.

Într-o discuție recentă, Marius Șumudică a vorbit despre FCSB și a recunoscut faptul că a avut discuții cu Gigi Becali, patronul „roș-albaștrilor”, dar încă nu s-a pus problema înlocuirii lui Elias Charalambous pe banca tehnică, fiind doar zvonuri.

„Da, am vorbit cu Gigi Becali la telefon mai multe. Dar în niciun caz nu s-a pus problema să-mi se facă o ofertă oficială din partea FCSB.Eu sunt antrenor profesionist după cum am mai spus, dacă am o ofertă pot să iau în calcul orice fel de ofertă, chiar dacă vine din Arabia, din Turcia sau chiar de la FCSB.

Dar Gigi Becali nu mi-a propus oficial să preiau echipa. Am discutat alte chestiuni care au mai puţină legătură cu fotbalul şi care, bineînţeles, sunt lucrurile noastre private, pe care nu pot să le dezvălui”, a spus Marius Șumudică, potrivit Fanatik.

Cei doi marcatori ai FCSB-ului din partida cu Poli Iași, Ovidiu Popescu și Darius Olaru.

Florin Lovin vorbește despre imposibilitatea ca Marius Șumudică să ajungă la Rapid

Fostul mare jucător, Florin Lovin, campion cu FCSB (04/05, 05/06) și Astra Giurgiu (15/16), a ținut să vorbească despre Marius Șumudică și Cristiano Bergodi, evidențiind de ce tehnicianul italian e mai potrivit pentru postul de tehnician pe banca formației din Giulești.

„(n.r. Crezi că presiunea asta îl chinuie pe Bergodi?) Din punctul meu de vedere, conducerea Rapidului nu se potriveşte deloc cu Marius Şumudică. Mereu am fost de acord cu ideea, când pui un antrenor, trebuie să se plieze cu conducerea clubului. Când patronul este puţin mai nebunatic, trebuie să aduci un antrenor tot din zona aia.

Dacă tu eşti un tip calculat, liniştit, care vrei pentru orice lucru argument, trebuie să aduci un antrenor tot de tipul ăsta. Pentru mine, Bergodi a fost alegere potrivită pentru ceea ce înseamnă conducerea Rapidului în momentul ăsta. Eu zic că Bergodi are un drăcuşor acolo, Şumudică, ce îl macină”, a declarat Florin Lovin, potrivit OrangeSport.