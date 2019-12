Marius Sumudica, internat de urgenta la Spitalul Floreasca

Antrenorul Marius Sumudica a fost internat de urgenta la Spitalul Floreasca din Capitala.

Fostul fotbalist, antrenor in Turcia, a facut pneumonie si a acuzat stari de rau inca dinainte sa se intoarca in tara. Dupa ce a fost pus pe perfuzii de medicii turci, revenit in Romania, Sumudica a ajuns la Floreasca, in stare grava.

Antrenorul Sumudica nu a primit acordul medicilor sa plece din spital, motiv pentru care nu va putea sa se intoarca, deocamdata, in Turcia, chiar daca are meci la sfarsitul saptamanii.

„Am făcut bronhopneumonie. Am fost la spital și-n ziua meciului, în Turcia. Am făcut perfuzie, am bătut, seara am venit acasă, în România, și trei zile am fost la pământ. Sunt pe antibiotice, mi-e foarte rău. Doctorii nu vor să-mi dea drumul acasă, spun că e foarte periculos”, a declarat Marius Sumudica pentru gsp.ro.