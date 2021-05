Marius Șumudică, noul antrenor de la FCSB! Gigi Becali: ”Am bătut palma! Petrea n-a vrut să mai stea”

In articol:

Marius Şumudică este noul antrenor de la FCSB.

Gigi Becali a făcut anunţul pe reţelele de socializare.

"Vă pot spune că Toni Petrea n-a vrut să mai stea. I-am dat o zi să se răzgândească, a zis că nu se răzgândește și atunci am luat legătură cu Șumudică, am rezolvat, am bătut palma, deci Șumudică va fi antrenorul. Peste două săptămâni, când încep pregătirea, va fi! Lasati rivalitatea deoparte, caci e pacat. Rivalitatea este pe teren, nu in viata publica.", a scris Gigi Becali pe reţelele de socializare.

Toni Petrea va fi, astfel, înlocuit de la FCSB după un an, în care a câștigat Cupa României, la finalul stagiunii trecute, 1-0 în finala cu Sepsi, dar a ratat câștigarea campionatului în actualul sezon, în favoarea celor de la CFR Cluj.

Marius Șumudică, liber de contract din martie, când s-a despărțit de Rizespor, va reveni în Liga 1 după o pauză de patru ani, ultima echipă pe care a pregătit-o în Liga 1 fiind Astra, unde a și câștigat campionatul, în 2016, potrivit digisport.ro.

Cine e Marius Şumudică, noul antrenor de la FCSB

Marius Ninel Șumudică, născut pe 4 martie 1971 la Bucureşti, este un antrenor român de fotbal şi fost jucător. În cariera sa de jucător, Marius Şumudică a atins consacrarea la Rapid București alături de care a câștigat titlul de campion al României în 1999 precum și Cupa României în 1998 și 2002.

La data de 26 septembrie 2016, Marius Șumudică a fost declarat cetățean de onoare al orașului Giurgiu.

În 2019, Şumudică a devenit antrenorul echipei turce Gaziantep. S-a despărțit de Gaziantep în ianuarie 2021 și doar câteva zile mai târziu a semnat un contract cu o altă echipă din Turcia, Rizespor.