Marius, unul dintre bărbații morți în explozia de la Călimănești, nu trebuia să fie la muncă în ziua tragediei. Soția tânărului, însărcinată în câteva luni, a avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce a primit vestea sfâșietoare: „A fost groaznic”

In articol:

Explozia de la Călimănești a provocat drame de neimaginat în 4 familii din județul Vrancea. În momentul deflagrației, mai mulți muncitori lucrau pe șantierul Autostrăzii Moldovei, însă unii dintre aceștia nu au scăpat, din păcate, cu viață.

Marius Chiriac nu trebuia să fie pe șantier

Printre ei se afla și Marius Chiriac, care abia ce se căsătorise și se pregătea să devină tătic. La puțin timp după evenimentul tragic, informații șocante au ieșit la iveală.

Ștefan Moscu, primarul comunei Cârligele, acolo unde locuia Marius Chiriac, a făcut publice detalii sfâșietoare despre ce a lăsat tânărul în urma lui. Potrivit edilului, el a fost cel care a trebuit să le dea rudelor lui Marius vestea tristă, care le-a provocat acestora o durere de nedescris. Soția tânărului, însărcinată în 5 luni, a rămas fără puteri atunci când a aflat că tatăl copilului ei nu mai este în viață și a avut nevoie de ajutorul medicilor.

Mai mult, edilul a dezvăluit că tânărul, în vârstă de doar 29 de ani, nici măcar nu ar fi trebuit să fie la muncă în momentul exploziei, însă făcuse un schimb de tură cu un coleg, iar alegerea sa i-a adus, din păcate, moartea.

Citește și: Tânărul nepalez care a murit în urma exploziilor din Crevedia făcuse împrumut la bancă pentru a veni să muncească în România. Bărbatul voia să le ofere copiilor săi o viață mai bună

Citeste si: „Nu faceți decât să mă ambiționați mai tare!” Bogdan Mocanu răspunde comentariilor negative, după ce a lansat noua piesă- kanald.ro

Citeste si: Imagini din dronă de la locul exploziei din Vrancea. Localnic: „Ne-au spus să fim pregătiți să plecăm”- stirileprotv.ro

„După bucuria nunții, a venit această tragedie. Suntem șocați cu toții. Părinții m-au sunat disperați dimineață că nu le răspunde băiatul. Am vorbit cu primarul de la Pufești, cu domnul prefect, apoi la Medicină Legală. Din păcate, toți mi-au confirmat că nu mai este, că băiatul a murit. Era un băiat cuminte, liniștit, muncitor. M-a bucurat mult să-I văd mire și mireasă, i-am cununat în urmă cu două săptămâni. Și acum această nenorocire. Am auzit că nu trebuia să fie de serviciu, a făcut în locul altcuiva, un coleg. Am sunat părinții și le-am dat vestea teribilă. Am chemat Salvarea, deoarece soția este însărcinată. A fost groaznic, nu am cuvinte… o dramă”, a declarat Ștefan Moscu, primarul comunei Cârligele, potrivit Cancan.ro.

Citește și: Patronii stației GPL care a explodat la Crevedia vor rămâne în arest! Decizie de ultimă oră a judecătorilor

Marius Chiriac, unul dintre bărbații care au murit în explozia de la Călimănești [Sursa foto: Facebook]

Marius se căsătorise în urmă cu aproape 3 săptămâni

La începutul acestei luni, tânărul care a murit în urma exploziei de la Călimănești s-a căsătorit cu aleasa inimii sale, care îi poartă în pântece bebelușul. Pe data de 2 septembrie, Marius și partenera lui de viață au devenit soț și soție, eveniment care le-a adus multă bucurie celor doi, dar și apropiaților lor.

Citeste si: „Eu vreau psihic să fiu bine, ca în egală măsură, psihic să îl fac bine pe copilul meu. Dacă vreau mâine, eu stau cu unul de 18 ani, că așa vreau eu.” Marcela Fota a vorbit despre partenerul său- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV- O profesoară i-a rugat pe părinți să doneze banii de flori în scop caritabil: ”Am vrut să aduc o fărâmă de speranță în sufletul acestei mame”- stirilekanald.ro

Citeste si: "Acum văd cum karma lucrează. Doriane ești la fel de țepar ca Donca, doar că tu ca personaj faci mai mult rău copiilor". Dorian Popa, pus la zid! Ce a făcut și de ce este aspru criticat- radioimpuls.ro

„#2septembrie2023. Ziua noastră specială, ziua în care am devenit o familie. Mulțumim tuturor celor ce ne-au fost alături”, a scris soția lui Marius Chiriac într-o postare pe Facebook, făcută la scurt timp după nuntă.

Citește și: Proteste în lanț la Crevedia! Oamenii au ieșit în stradă pentru a le face dreptate victimelor exploziei de la stația GPL. Ce se întâmplă acum, la 10 zile de la tragedie: „S-a lucrat pe ascuns”

În urmă cu nici trei săptămâni, Marius Chiriac și proaspăta lui soție erau extrem de fericiți și nici nu se gândeau vreodată că viața lor ar putea lua o astfel de turnură. Înainte să-și piardă viața, tânărul de 29 de ani a apucat să-i spună partenerei lui, în mod public, că o iubește, printr-un comentariu lăsat la postarea făcută de aceasta în mediul online, imediat după nunta lor.