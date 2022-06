Marius vrea să îngroape securea războiului cu Andreea Pirui! Și-a justificat toate afirmațiile despre ea: ”Am vrut să o doară” | EXCLUSIV

In articol:

Marius Bogdan a vorbit despre trecutul lui cu Andreea Pirui și a recunoscut că multe declarații făcute despre fosta iubită au fost spuse la supărare. Prezent în emisiunea ”Online Story by Cornelia Ionescu”, Marius a mărturisit că atunci când a zis că a cerut-o de soție a fost un impuls și nu

Marius Bogdan și Andreea Pirui, întâlnire după 1 an și jumătate de la despărțire

pentru că și-ar fi dorit. A făcut-o doar să o supere pe Pirui, să o facă să sufere. În mod surprinzător, Marius a recunoscut că, după toate acestea, s-a întâlnit cu Andreea Pirui în București și au discutat despre motivele care l-au condus la a-i trimite săgeți verbale în emisiuni.

Deși nu mai formează de mult timp un cuplu, Marius Bogdan și Andreea Pirui încă vorbesc unul despre altul în aparițiile lor. Își aruncă săgeți și fac afirmații despre ceea ce a fost cândva între ei. Marius a ales să revină în platoul WOWbiz și să lămurească lucrurile pe care mai demult le declara despre fosta lui iubită. Și-a adus aminte de momentul în care a dat de înțeles că l-a înșelat și a decis să spună adevărul despre afirmația făcută.

"Nu are de ce să se supere, a fost un anumit context când am spus asta. Dar, ce-i drept am spus-o. Ne-am întâlnit de curând. Ea era la restaurant cu fetele și nu știu cum s-a întâmplat să fiu și eu acolo. De altfel, nu ne-am mai văzut un an și jumătate deloc, adică a fost prima dată după despărțire. Nu a fost ceva programat. Ea are sau a avut relație, eu la fel. Dacă are pe cineva, să fie sănătoasă, fericită, nu mai vreau nimic. Amândoi am trecut peste, cred că suntem amici, ne salutăm. Ea cred că e mai bună ca prietenă, decât ca parteneră pentru mine. Ea e o prietenă bună pentru oricine.", a declarat Marius.

Marius Bogdan, adevărul despre cererea în căsătorie pentru Andreea Pirui

Un alt lucru care a deranjat-o extrem de tare pe Andreea Pirui a fost faptul că Marius a declarat că a cerut-o în căsătorie la impulsul prietenilor și nu pentru că o iubea cu adevărat. Acesta a ținut să lămurească și acest lucru, care a făcut- să sufere pe fosta lui iubită.

"Atunci am spus-o să o doară. Acum nu aș mai spune așa, chiar dacă aș simți. Am făcut-o pentru că și pe mine m-au durut anumite chestii. Eu nu sunt genul care jignește, sau să îți mai spună ceva după despărțire, dar când am ocazia, îți mai arunc câte o săgeată să te deranjeze, să te doară. De asta am spus-o, iar acum ar fi păcat și urât să mai spun asta încă o dată.", a mărturisit Marius, în emisiunea Online Story.

