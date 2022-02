Martorul-cheie a șters imaginile cu accidentul în care Raisa și-a pierdut viața! Tatăl copilei a reacționat dur când a aflat

In articol:

La începutul actui an un accident teribil a îndoliat întreaga țară. O autospecială a poliției a lovit două copile pe trecrea de pietoni.

Una dintre ele, Raisa Nicoleta a murit în urma impactului violent. Agentul care se afla la volan a declarat că nu a văzut absolut nimic și și-a dat seama târziu ce s-a întâmplat. Mai mult, inițial, el credea că a lovit doar o fetiță, iar martorii sunt cei care i-au spus că, de fapt, erau două. Au rămas multe întrebări fără răspuns, iar Constantin Popescu, polițistul vinovat, refuză să facă testul poligraf. Totuși, un martor-cheie a apărut la câteva zile după ce s-a întâmplat tragedia.

Este vorba despre o femeie care se afla chiar în apropierea locului unde s-a întâmplat accidentul teribil și care a filmat cu camera de bord totul. Ea a fost chemată la audieri astăzi, însă nu a avut ce să le mai arate oamenilor legii, căci a șters toate imaginile! Aceasta spune că nu vrea să fie

parte din achetă și a fost nevoită să șteargă filmulețul căci avea nevoie de spațiu în memoria telefonului.

„Eu am zis din start că nu vreau să fiu martoră în dosar. Nu înțeleg de ce mă caută poliția, fiindcă oricum nu mai am nicio probă. Am șters și înregistrările surprinse de camera de bord, am șters și tot ce aveam în telefon. Ocupau prea mult spațiu... Care e problema?! Este telefonul meu, șterg ce vreau și când vreau!(...) Oricum, nu aveam mare lucru. Eu am ajuns la scurt timp după accident. Nu eram chiar în spatele polițistului, așa cum s-a spus. Când am ajuns eu, polițistul vorbea la 112. Mi-a zis să sun și eu la 112. Nu înțeleg de ce, fiindcă el vorbea deja... Mi-a zis să parchez mașina perpedicular, ca să blochez circulația cu mașina mea, să nu vină vreo mașină, dar și să acopăr astfel trupul victimei, ca un paravan, ca să nu se mai uite lumea. (...) Dacă știam că o să ajung martoră în dosar, nu mă mai opream. Am vrut doar să dau o mână de ajutor. De acum, dacă mai văd vreun accident, nu mai opresc, îmi văd de drum, ca să nu ajung iar să dau declarații”, a declarat martora pentru Spynews.ro.

Tatăl copilei ucise a rămas șocat de explicațiile femeii și spune că ea trebuie să dea socoteală în fața legii, căci a șters dovezi ale anchetei. El spune că dacă ea cu adevărat avea nevoie de spațiu în telefon, tot ce trebuia să facă era doar să dea mai departe imaginile și nu să le șteargă definitiv.

„Dacă voia să aibe spațiu în telefon era simplă treaba. Îl suna pe Doru (n.r. unchiul fetiței ucise) sau pe domnul avocat și îi spunea că nu mai pot să stau cu aceste imagini în telefon și vreau să scap de ele și rezolva treaba. Cu sau fără imaginile de pe camera de bord ancheta va merge înainte, într-adevăr poate puțin mai greu, dar sper să răspună și ea că din câte am înțeles există o lege. Trebuie să răspundă și ea în fața legii”, a spus tatăl Raisei.