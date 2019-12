O mamă din Rusia și-a ucis bebelușul nou născut după ce preotul a refuzat să îl boteze, iar trolii au sfătuit-o că ar fi mai bine să îl ucidă, informează Daily Mail.

Maria Khvostantseva, 22 de ani, s-a confruntat cu un val de ură după ce a născut un bebeluș care avea mai multe pete pe corp. Tânăra a povestit cum luna trecută preotul din localitate unde locuia a refuzat să-i boteze copilul, crezând că boala fetiței este contagioasă. După acest episod traumatizant, a urmat o perioadă și mai grea pentru tânăra mamă. Femeia a povestit printre lacrimi cum a fost umilită.

„Am primit tone de mesaje și apeluri telefonice de la străini. Mă insultau și mă îndemnau să-mi ucid copilul”, a declarat ea pentru presa locală din Rusia.

Tânăra a citat câteva îndemnuri pline de ură pe care le-a primit ca să-și ucidă bebelușul. O femeie i-a spus prin telefon: „ Ucide-ți copilul! Aruncă-l sub tren! ”. Unul dintre mesaje spunea: „Uită-te la acest monstru urât. Ar trebui să-l pui sub o ploaie acidă sau sub o presă. Omoară această creatură!”. O alta a spus: „Este mai bine să moară decât să fie așa”.

Tânăra a povestit totul la o emisiune televizată, declarând că s-a confruntat cu o intoleranță inexplicabilă încă de la nașterea fiicei sale, Vika, acum șase luni.

„E cam murdară sau ce?”, a spus moașa, încercând să o șteargă cu un șervețel.

Fetița a fost diagnosticată la naștere cu nevi melanocitici congenitali mari, care acoperă 80% din suprafața corpului. Un pediatru a sfătuit-o să-și trimită fetița la un orfelinat.

Oamenii de pe stradă o arată cu degetul și râd de fetiță. Femeia suferă foarte mult din această cauză.

Totuși ea spune: „Copilul meu este frumos și foarte iubit de familia mea”, iar fiul tinerei spune: ”Vika a fost sărutată de soare”.

Acum un purtător de cuvânt al Bisericii Ortodoxe din Kurgan, a declarat presei locale că a declanșat o anchetă. El condamnă ce s-a întâmplat și spune că dacă mama merge din nou la biserică, fetița v-a fi botezată.

Poliția a deschis o anchetă în urma interviului televizat al mamei.