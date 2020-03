Cătălin este unul dintre miile de români care au plecat în Italia pentru a oferi un trai mai bun familiei dale. Românul este şofer de camion, doar că noul coronavirus l-a împins să de întoarcă acasă pentru a sta departe de greutăţile care macină toată Italia.

Cătălin povesteşte că s-a întors în ţară în urmă cu o săptămână şi deşi a declarat de unde vine, nu a fost luat prea mult în seamă de autorităţi. Ba mai mult, bărbatul a intrat în autoizolare şi a aşteptat un semn de la organele care ar fi trebuit să verifice dacă omul stă în casă sau nu.

Cătălin, dezamăgit de autorităţile din România. Bărbatul se aştepta la o investigaţie amănunţită la aeroport

Românul nu a călătorit în zonele afectate de coronavirus ale Italiei Bărbatul a povestit că deşi ştia că vine dintr-o zonă afectată a Italiei se aştepta ca autorităţile să fie ceva mai severe cu el şi să facă investigaţii amănunţite pentru a afla dacă românul este sau nu infectat cu noul coronavirus.

"Am ajuns pe Otopeni, aici e frumusețea, unde speram să aflu mai multe informații, ce trebuie să fac?? Și mă așteptam să fiu controlat! Auzisem ceva, că se ia din gură, exudat, nu știu, câteva picături de sânge… Nu! Am fost întâmpinați de doi oameni cu echipament de protecție pe ei, cu măști, mi-au pus un termometru la cap, au zis că n-am nimic, dar eu am cerut informații.

Am întrebat, în special, dacă pot să mă întâlnesc cu fiica mea care locuiește în București, după cum am și scris pe chestionarul de evaluare și localizare pe teritoriul României. Am pus chiar cu semnul întrebării, București?, nu știu, în funcție de ce mi se spune, dacă pot sau nu, și Bacău, evident. Mi s-a răspuns și nu prea! Unul dintre acei oameni mi-a spus: «Du-te, domnule, liniștit, că nu ești dintr-o zonă cu risc», celălalt mi-a spus să am grijă! Nu știu la ce să am grijă, la ce s-a referit și, dacă se poate, cât mai mult ferit, cât mai mult prin casă. Și că o să fiu contactat de DSP și, dacă eu cred că am febră sau altele, să sun la medicul de familie. Bineînțeles, acum e joi seara, nimeni nu m-a sunat, nu m-a întrebat nimeni nimic! Au zis că mă sună, dar… pauză! Într-adevăr, eu simptome nu am”, a povestit Cătălin.

Pentru că nu a primit toate informaţiile de care avea nevoie la aeroport, Cătălin a sunat la numărul de telefon pus la dispoziţie pentru cazurile de coronavirus şi a întrebat ce ar trebui să facă în situaţia sa.

”Am sunat la numărul ăla, la linia TelVerde, după ce am ieșit din aeroport, și am cerut niște explicații. Tot așa mi s-a spus și acolo, dacă doresc să stau izolat, să sun la ei și mă vor ajuta! Dar tot acolo am explicat situația mea, de unde vin, ce am făcut și mi s-a zis că nu e obligativitate de carantină sau izolare la domiciliu! Dar, dacă eu doresc asta și n-are cine să mă ajute, să sun la DSPJ Bacău și să cer ajutorul. Am întrebat și aici de controlul pe care eu știam că trebuie să mi se facă după aterizare și am fost trimis înapoi în aeroport, să caut medicul! Păi, dacă eu aveam coronavirus, mă întorceam într-un aeroport plin de oameni?!!!

Au trecut doar cinci zile de când m-am întors din Italia, nu m-a sunat, repet, nimeni, sper să mă sune, până la urmă, cineva. Cam asta ar fi nedumerirea mea, în principiu”, a mai spus bărbatul întors din Italia.