Unei mame i-a fost inima frântă mult timp și a jelit, mai ales după moartea copilului său. Femeia, care rămăsese gravidă, a avut tendința, din disperare, chiar să dezgroape trupul neînsuflețit al bebelușului ei, născut mort. Femeia făcuse septicemie în zona abdomenului.

În timp ce jelea săptămâni la rând, Claire, mama îndurerată, a realizat faptul că rămăsese din nou gravidă. Claire, mama, a născut, la un an distanță de la tragedie, a născut o fetiță perfect sănătoasă, pe care a numit-o Isabella. Copilul născut mort l-ar fi numit Charlie. Astfel că mam susține că Isabella ar fi un ”dar” primit datorită lui Charlie.

Mama în vârstă de 32 de ani a transmis un mesaj sfâșietor, care te va face să îți dea lacrimile.

”Chiar m-am străduit să fac față după înmormântare. Am urât ideea ca Charlie să fie înmormântat afară și am vrut doar să îl iau înapoi în casă, unde este cald și în siguranță, alături de ceilalți copii pe care îi am. Faptul că am rămas gravidă m-a ajutat enorm pentru că am reușit să mă regăsesc. Desigur, Isabella nu o să-l înlocuiască niciodată pe Charlie, dar cred că este un dar din partea lui. L-a trimis ca să ne facă să zâmbim.

Claire și partenerul ei în vârstă de 40 de ani, Barry, s-au întâlnit în anul 2015. Atunci, ea era deja mamă a trei copii.

”Luasem decizia să îl numim Charlie”, a continuat ea, conform The Sun.

Dar când era gravidă în 26 de săptămâni, Claire a realizat faptul că pierdea fluide, astfel că a mers la spital, cu gândul că i s-ar fi rupt apa. I-au fost administrate antobiotice și a fost trimisă acasă.

”Știam, instinctual, că l-am pierdut deja. Simțeam asta. Mă simțeam foarte rău. Simțeam că lumea mea s-a sfârșit. Charlie era rozaliu și arăta foarte sănătos. Am vrut să-l iau în brațe și să nu-i mai dau drumul”, a spus Claire.

Femeia a stat 4 zile în spital pentru a-și lua rămas bun de la pruncul ei.

”Am fost atât de sfâșiată, încât am încercat să-mi dezgrop bebelușul născut mort, dar apoi am rămas gravidă și a devenit un motiv pentru care să continui”, povestește mama îndurerată.

Sursă foto: captură The Sun