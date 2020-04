In articol:

O asistentă care a lucrat timp de 12 ani la The University Teaching Hospital (UTH) din Zambia a recunoscut pe patul de moarte că în decursul carierei sale a schimbat 5000 de copii la naștere. Femeia, bolnavă de cancer în fază terminală a mărturisit că a făcut acel lucru pentru că era dornică de ditracție.

Citeste si: Marcel Vela, adevărul despre geaca de piele care a făcut istorie în timpul pandemiei. De ce o poartă la fiecare apariție

Mărturia șocantă făcută de fosta asistentă pe patul de moarte. Femeia spera să fie iertată de mamele îndurerare

Înainte de moarte, femeia spera ca femeiele care au avut de suferit în urma „distracției” sale să o ierte pentru acest păcat strigător la cer.

, a declarat Elizabeth Mwewa, potrivit tuco.co.ke.

Citeste si: Nemultumirile romanilor aflati in carantina, duminica aceasta, de la ora 14:30, la “Asta-i Romania!”!

Femeia și-a cerut iertare și a explicat că i se părea distractiv să schimbe copiii între ei la maternitate.

„Nu am nimic de ascuns acum. În cei 12 ani în care am lucrat la maternitate, am schimbat între ei peste 5000 de copii. Ştu că am păcătuit şi sper ca Dumnezeu să mă ierte. De asemenea, îi rog pe oameni să mă ierte pentru lucurile diabolice pe care le-am făcut unor copii nevinovaţi. Ştiu că unele cupluri au divorţat după ce au făcut teste ADN şi au aflat că bebeluşii nu le aparţineau”, a declarat fosta asistentă.

Citeste si: Coronavirus a făcut încă 7 victime în România. Bilanțul a ajuns la 608

Povestea femeii a devenit virală pe rețelele de socializare și oamenii legii au deschis o anchetă de amploare.Potrivit unei investigaţii preliminare, referitor la cazul celor 5000 de copii care ar fi fost schimbaţi la naştere, între anii 1983 şi 1995, numele asistentei care a recunoscut că este vinovată nu apare în Registrul Naţional al Asistentelor din Zambia, informează Observator.

În plus, numele asistentei care a făcut mărturisirea șocantă nu apare nici în registrele spitalului UTH, notează lusakatimes.com.