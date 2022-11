Mărturia uluitoare pe care Viorel Lis i-a făcut-o soției lui! Reacția neașteptată a Oanei Lis atunci când a auzit: „Dacă o fi să mă duc pe lumea cealaltă...”

In articol:

Din nefericire, Viorel Lis se confruntă cu grave probleme de sănătate, iar în ultima perioadă, fostul edil al Capitalei a fost internat de mai multe ori. Bineînțeles, partenera lui de viață, Oana Lis, îi este mereu alături și i-a fost aproape în tot acest timp.

De asemenea, Oana Lis este foarte activă pe rețelele de socializare, în special pe Facebook, ținându-i pe fani la curent cu aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, dar mai ales oferindu-le mereu detalii urmăritorilor săi despre starea de sănătate a fostului primar.

Așa s-a întâmplat și recent, asta pentru că Oana Lis a făcut o postare pe Facebook, acolo unde le-a spus prietenilor de pe rețeaua de socializare că Viorel este foarte îngrijorat atunci când se gândește la viitor și la momentul în care se va despărți definitiv de partenera lui. De asemenea, blondina face tot posibilul pentru a nu-l lăsa pe soțul ei să se afunde în gânduri negative, așa că încearcă totdeauna să-l facă să râdă.

„De dimineață el îmi spunea: Oana, ce fac dacă o fi să mă duc pe lumea cealaltă, cum iau legătura cu tine? Și eu i-am zis: Nu știu, Viorel, dar să îmi trimiți bani! Sunt și momente în care plângem, dar ne ridicăm.”, a spus Oana Lis.

Oana Lis, la capătul puterilor: „Am momente în care cad, mă plâng și cer ajutorul”

Oana Lis este sinceră mereu și nu se dă înlături niciodată din a vorbi despre stările și sentimentele ce o încearcă în această perioadă.

"Din orice rău iese și ceva bun" Oana Lis a povestit prin ce a trecut la început, când Viorel Lis a descoperit că se confruntă cu probleme grave de sănătate. Cine i-a fost alături în tot acest timp?

Deși atunci când a început o relație cu Viorel Lis toți o condamnau pe blondină, spunând că sigur la bătrânețe îl va părăsi, ei bine, Oana Lis a dorit să demonstreze contrariul, asta pentru că își dorește să fie un exemplu pentru toți.

„La noi fiecare zi e diferită. Bătrânețea vine cu diferite provocări pe care nu le știam, acum le descopăr. Am studiat lucrul ăsta, pentru că nimeni nu ne învață. Deși lumea m-a condamnat că o să îl las la bătrânețe, eu din contră, vreau să fiu un exemplu și să se înțeleagă că pe cei în vârstă din familia noastră, la mine soțul, dar pot fi și părinți, bunici, nu trebuie să îi excludem.”(…) Am momente în care cad, mă plâng și cer ajutorul, este ceva normal, omenesc. Am învățat de la cazul lui Viorel, de la noi din familie, că pentru bătrânețe trebuie să ai bani strânși, nu trebuie să te bazezi pe absolut nimeni. Este un plus că ceilalți vor fi lângă tine, dar trebuie să ai ceva pregătit.” , mai spune Oana Lis.

Oana și Viorel Lis