O asistentă medicală, bolnavă de COVID-19, îi povestește unei prietene, cadru medical, cum s-a infectat cu noul virus, deși s-a protejat cât de mult a putut. Femeia este în stare gravă, internată la ATI Matei Balș și se roagă pentru viața ei. Numărul îmbolnăvirilor cadrelor medicale a început să crească, odată cu relaxarea măsurilor de protecție. Marinela Tănase, cadru medical pe ambulanță, a postat pe pagina ei de Facebook mesajele cu asistenta contaminată.

”Cam așa stă treaba, realitatea cruntă… E o discuție cu o colegă de-a mea din țară, nu contează nici numele , nici localitatea, o știu de mult, e un OM special. Să nu mai credeți că sunt povești, că se inventează, că se dă medicație aiurea… E asistent medical de urgență, pricepută, și n-ar acceptă ,,prostii” în medicație. Doar ce am avut discuția, sunt terminată de durere și mă rog pentru sănătatea ei. Doamne ajută să fie bine și să se întoarcă la familie !”, este mesajul postat de Marinela Tănase pe pagina sa de Facebook.

”N-am crezut în veci că fac forma asta gravă”

Din conversația postată de Marcela Tănase, rezultă că sunt mai multe cadre medicale, internate la ATI Balș. Asistenta infectată cu COVID povestește că primește un tratament complex și că se simte fosrte slabită, iar din acest motiv nu poate scrie, dar să mai vorbească la telefon.

”Din nefericire m-am contaminat și eu. Sunt la ATI Balș de 10 zile. E iadul aici. Aveți mare grijă de voi. Eu am avut grijă, dar tot am pățit-o. N-aș fi crezut în veci că fac forma asta gravă… la un pas de intubare. Rugați-vă pentru mine!

Ooof. Doamne. Poți să vorbești la telefon?

Nu. N-am putere. Să vb. Trag de fiecare respirație.

La serviciu am intrat în autoizolare de la primele semne. N-am făcut „rău” nimănui.

Mă refer dacă ai luat tu de la cineva.

Am luat de la un pacient. Pe care l-am transportat în stare foarte gravă pe o distanță foarte lungă. 100% nu poți să știi. Mi-a strănutat în față și a luat și masca să fie treaba treabă”, se arată în conversația celor două cadre medicale.

”Nu te poți duce în costum de înaltă protecție la orice solicitare, deși eu cred că ar trebui. Eu m-am superprotejat și tot am luat-o (…) Aici suntem pe ATI numai cadre medicale, doctorii și asistenții. Toți urlăm că murim, că ne sufocăm, toți plângem la fel”, spune asistenta medicală internată pe ATI. MArcela Tănase, cea care a publicat conversația, o întreabă pe colega sa ce medicamente îi sunt administrate. ”Antiviral, antiwiremic, antibiotic, Fraxiparină… Nu pot să scriu că am cateterism arterial, consolă, robineți cu 6 linii venoase.. Fluimucil, vitamina C, Multe… Sunt pe 10 injecții (nr. intravenoase)”, îi răspunde asistenta infectată.



Totodată, postarea făcută de cadrul medical de pe ambulanță este pusă la îndoială de unii internauți. De exemplu, Răzvan Zbirlea, unul dintre persoanele care au comentat, scrie că mesajul nu este credibil pentru că „În primul rând , pacient fiind nu ai voie cu mobil../ Dacă eșți aproape de intubare , chiar n ai cum să fi în stare să scrii mesaj/ Să ai combinezon sau echipamentul, plus masca, plus mănuși și ochelari..să ți scuipe cineva în față…în AȚI/ Cateterism” arterial?! Și dc are „cateterism” arterial, lt ce 6 linii venoase?! Pusă pe 10 injectomate? Și cu toate acestea , a putut să scrie ?!”

”E greu să pricepeți cum este să încerci cu disperare să iei legătură cu oamenii, am mai avut o colegă care mi-a scis și pe seară a murit, nu mai conspirați, eu spun fapte concrete, nu vreau decât să aveți dreptate, dar din păcate mi se întâmplă să pierd oameni dragi, domnule! Cu telefoane au voie, doar că uneori le găsește familia în saci de plastic, și dincolo nu mai răspunde nimeni”, este replica cadrului medical de pe ambulanță, Marcela Tănase.