Mărturia unei femei, martoră a incendiului de la metrou: „Era fum mult. Mi s-au înmuiat picioarele”

Una dintre femeile care se afla în metrou în momentul în care vagonul s-a umplut de fum dens a mărturisit că a intrat în panică atunci când a văzut ce se întâmplă în jurul ei. Totul a durat în jur de 10-20 de minute până ce pasagerii au fost evacuați.

„Unde eram în vagon era fum, atât am văzut. În spate nu am văzut. Ne-am dat seama de momentul de panică după ce ne-au scos. Era fum mult, mi s-au înmuiat picioarele. Cam 10-20 de minute a durat până am ieșit de acolo”, a povestit femeia, care a precizat că „am fost panicată și am ieșit mai repede”., conform Antena 3.

Metrorex informează că „în jurul orei 8:50 circulația trenurilor de metrou pe Magistrala 2 se desfășoară cu dificultate din cauza unei defecțiuni tehnice identificate la un tren care a plecat din stația Piața Romană către Berceni.

În urma defecțiunii trenul va fi retras din circulație pentru analiză și remediere.

Între timp se iau toate măsurile pentru ca circulația pe Magistrala 2 de metrou să se poată relua în condiții normale”.

Incendiul de la metrou nu a produs victime

Un metrou s-a defectat în dimineața zilei de marți. Trenul a pornit din Piața Romană și se îndrepta către Berceni, în momentul în care au fost sesizate degajări de fum dens. Conform Metrorex, pasagerii care se aflau în acel moment în metrou au forțat ușile pentru a le deschide. În consecință, trenul a rămas blocat în tunel.

Pasagerii au fost evacuați, fiind vorba despre un incendiu la carcasa uneia dintre liniile de metrou. Echipajele au stins focul în circa o oră.

„Degajare de fum în subteran la stația de metrou Piață Română. În acest moment se realizează evacuarea călătorilor. A fost realizată deconectarea de la alimentarea cu energie electrică. Nu sunt victime. Acționează 8 autospeciale de stingere, SMURD, Detașamentul Special de Salvatori", a trasmis ISU.

„În urma informațiilor furnizate de dispeceratul Metrorex, este vorba de un incendiu produs la o ramă de metrou care are o defecțiune tehnică. Nu există flacără deschisă, doar degajări de fum. Se procedează la evacuarea călătorilor din rama de metrou.

Metroul este pe tunel, la o distanță de aprox. 20-30 m de peron. Din datele furnizate nu sunt victime. A fost întreruptă alimentarea cu energie electrică. Echipajele din cadrul ISUBIF sunt amplasate în zona stațiilor de metrou Romană, Universitate și Piața Victoriei", arată primul comunicat oficial în acest caz.