Mărturia unei românce stabilite în Maroc după cutremurul devastator, care a provocat moartea a peste 600 de persoane! Locuitorii se tem că vor urma mai multe replici: „S-a mișcat totul, efectiv era ca și cum ai fi fost într-o barcă”

Noaptea trecută, un cutremur de o intensitate extrem de mare a zguduit Marocul. Mii de cetățeni au rămas fără locuințe, în timp ce o mulțime de oameni își caută acum apropiații sub dărâmături. Peste 600 de persoane și-au pierdut viața în urma celui mai mare seism care a avut vreodată loc în țara din Africa.

Cutremurul a avut loc în noaptea de vineri spre sâmbătă și a avut o magnitudine de 6,8 pe scara Richter. În urma seismului, o mulțime de locuințe s-au făcut una cu pământul, căci au fost dărâmate de intensitatea cu care s-a zguduit Marocul. Acum, mii se oameni au rămas fără un acoperiș deasupra capului, însă, ceea ce i-a afectat și mai tare este faptul că mulți dintre apropiații lor, din păcate, nu au putut scăpa cu viața de sub bucățile imense din clădiri, care s-au prăbușit peste ei. În total, 300 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale și peste 600 și-au pierdut viața. În plus, autoritățile încă fac sacrificii mari pentru a salva alte victime de sub rămășițele clădirilor care s-au năruit peste cetățeni.

Marocul a fost zguduit de un cutremur devastator [Sursa foto: Captură Video ABC7]

O româncă stabilită în Maroc, dezvăluiri înfiorătoare despre urmările cutremurului

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, niciun român nu a fost rănit în urma seismului major din Maroc. Însă, o româncă stabilită în Rabat a făcut mărturisiri dureroase despre momentele de panică prin care a trecut. Potrivit acesteia, locuitorii țării sunt foarte îngrijorați din cauza faptului că ar putea exista replici ale acestui cutremur, care a produs atâtea pagube.

Mai mult, femeia a povestit că numărul victimelor crește din oră în oră și că autoritățile îi îndeamnă pe cetățeni să își ia măsuri de precauție.

„La Rabat s-a resimțit foarte mult cutremurul. Pot să spun chiar că este chiar cel mai intens cutremur simțit vreodată, având în vedere și pe cele pe care le-am trăit în România. S-a mișcat totul, efectiv era ca și cum ai fi fost într-o barcă. Însă până la această oră, din ce știu, în Rabat nu sunt pagube. Toată lumea este îngrijorată cu privire la replici. Într-adevăr, a fost foarte mult agitație, oamenii au ieșit în stradă, au fost țipete, lumea s-a speriat foarte rău, inclusiv noi. Însă din ce știu românii de aici, din comunitate, nu au avut de suferit.(...) Am luat legătura între noi, în comunitate, imediat după ce s-au calmat un pic lucrurile. Nu sunt victime printre români, cel puțin nu de care să fi fost informați până acum. Însă toată lumea este speriată de replicile care ar putea urma. Rabatul fiind un oraș de pe malul oceanului, bineînțeles că ne gândim și la ce e mai rău- valuri enorme. De altfel, autoritățile marocane au precizat că este interzis accesul pe plajă sau în proximitatea oceanului. Până la acest moment tot ce primim de la autorități sunt informații legate de numărul victimelor, care se modifică de la oră la oră, din păcate și bineînțeles, informații privind măsurile de precauție în cazul unor replici de intensitate mare”, a declarat românca din Maroc, potrivit Antena 3 CNN .