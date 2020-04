”Avem trei focare de infecţie - Suceava, Arad şi Deva. După ce am fost la Arad şi Suceava, voi merge şi la Deva”, a anunțat Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru. Doar că, dacă la Arad și la Suceava lucrurile, deși grave, se pot rezolva, la Deva, pare-se, totul pare pierdut.

”Spitalul s-a închis și e o situație grea. Lumea a început să intre în panică și mai ales aici, la noi, la Deva. Aici sunt deja foarte multe cazuri de anxietate pentru că spitalul s-a închis. Oamenii deja încep să se gândească pentru că, Doamne-Ferește!, îți rupi un picior, sau se întâmplă să îți fie rău și nu mai ai unde să mergi. Doctorii pe care noi i-am avut au demisionat și totul este închis. Practic, doar voia lui Dumnezeu, nu mai avem absolut nimic, nu mai este niciun fel de sistem sanitar în Deva. Suntem în voia lui Dumnezeu”, ne-a dezvăluit, în exclusivitate, Larisa Judele, fostă concurentă de la Puterea Dragostei, originară din orașul Deva.

Mai mult, recunoaște Larisa Judele de la ”Puterea Dragostei”, problema este cu atât mai gravă cu cât, acum, în Deva, orice te poate ucide. ”Nu mai este niciun spital, suntem pe lângă situație... Dacă se întâmplă ceva nici nu știm unde să mergem. În Hunedoara este, dar, din câte am înțeles este aproape închisă, sunt confrmate și acolo multe cazuri și... Chestia care mi se pare mie foarte ciudată, în instituțiile astea, e că dacă te duci de o boală de inimă sau altceva, nici nu te bagă în seamă pentru că se tratează COVID-19. Dar dacă mori, toată lumea spune că mori de COVID-19... Mie mi se pare ceva prea de tot...”, a mai spus Larisa Judele de la ”Puterea Dragostei” despre situația disperată a orașului Deva în lupta cu noul coronavirus.

Ministrul Sănătății, inspecție la Deva

În contextul epidemiei cu noul coronavirus, ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a ţinut o conferinţă de presă în care a arătat, printre altele, că avem trei focare de infecţie, că vor face câte 1.000 de angajări la direcţiile de sănătate publică şi serviciile de ambulanţă şi că au fost demarate investiţiile în spitalele de suport pentru ca acestea să fie pregătite să primescă bolnavi de COVID-19. ”Am un mesaj pentru colegii mei de breaslă: Fraţii mei, România are nevoie de noi. Este un moment dificil, medicina românească nu a clacat niciodată. personalul din sistem a ştiut să-şi adune forţele. (...) Medicina românească nu a clacat nici în momente mai grele. Voi continua să merg în spitale pentru a vedea care este situaţia. (...) Avem trei focare de infecţie - Suceava, Arad şi Deva şi că, după ce am fost la Arad şi Suceava, voi merge şi la Deva. La Suceava intră în normal, au fost refăcute circuitele în spital, mâine începe testarea medicilor, cine va fi apt va începe munca. Se va pune în funcţiune al treilea aparat de testare Real Time. (...) La Arad suntem cu mult sub Suceava, dacă se respectă regulile medical şi oamenii respectă restricţiile nu va fi nevoie să se impună carantină. (...) Sistemul medical se confruntă cu o criza fără precedent. Comunicăm tot timpul cu Direcţiile de Sănătate Publică, care, la rândul lor, au un personal subdimensionat. Se vor angaja 1.000 de specialişti în aceste instituţii. Tot atâţia oameni vor fi angajaţi în serviciile de ambulanţă”, a explicat Nelu Tătăaru, Ministrul Sănătății din România în conferința de presă susținută pe tema noului coronavirus.