Marturii ale romanilor plecati la munca, in Germania, in pandemie

Echipa emisiunii “Asta-i Romania!” a stat de vorba cu unii dintre cei care au luat calea strainatatii, iar oamenii au povestit despre conditiile in care traiesc si muncesc acolo.

Frica de saracie e mai mare decat frica de noul virus pentru multi dintre cei care au plecat in strainatate. Asa se face ca in plina pandemie, in ciuda tuturor riscurilor, mii de romani au ales sa isi faca valiza si sa plece la munca in Europa. Sparanghelul nemtesc, platit cu 10 euro pe ora, e singura sursa de venit pentru multi din ei. Si daca unii sunt multumiti de conditiile de lucru, altii se plang ca muncesc in conditii inumane.

Printre cei care au ajuns deja pe o plantatie de sparanghel este si Gheorghe Oblezniuc. Are 40 de ani si ultimii sase i-a petrecut muncind ca sezonier. Barbatul e din Suceava, focarul pandemiei, si nu credea ca va mai reveni la munca sezoniera. In urma cu doua saptamani avea sa afle insa ca Germania are nevoie de mana lui de lucru. A pus in balanta riscurile si banii si a ales banii. Barbatul se gandeste la fetita pe care a lasat-o acasa si careia vrea sa ii asigure o copilarie normala. Pentru fiecare lădiţă recoltată, primeste 60 de eurocenţi. După o lună de cules sparanghel în Germania, se poate alege cu până la 2.000 de Euro. Spune ca nu se simte in pericol acolo - nemtii au luat masurile necesare pentru a-l proteja. Dar altii nu sunt atat de norocosi ca el.

Gheorghe a avut parte de un contract cu o firma serioasa, stie insa ca alti romani isi plang de mila acum. „Nu putem noi garanta pentru alte firme, mai sunt firme aici, aprope de a noastra, vad ca sunt multe femei care lucreaza la sera, la caspuni. Pe niste prieteni de ai mei, care sunt la o alta firma, i-au trimis aseara cu autocarele in tara...”, povesteste acesta.

Mai multe detalii despre acest subiect, marturii referitoare la greutatile intampinate de compatriotii nostri plecati sa munceasca in strainatate, in vreme de pandemie, puteti afla urmarind duminica, de la 14:30, o noua editie "Asta-i Romania!", emisiunea prezentata de Mihai Ghita, la Kanal D.