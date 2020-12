Mărturii cutremurătoare din spitalul groazei din Reșița: ”Erau pacienți bătrâni care făceau pe ei și nu erau schimbați”

Mărturiile pacienților ținuți în spitalul groazei din Reșița.

O pacientă internată în Spitalul din Reșița povestește prin ce experiență șocantă a trecut. O altă femeie care locuiește în Belgia, a intrat în stare de șoc după ce și-a văzut tatăl ținut gol pe holul Spitalului din Reșița. Fiica bărbatului internat în spitalul groazei spune că tatăl său s-a dus la spital pentru că avea o problemă la picior, dar la internare a fost diagnosticat cu noul coronavirus. Între timp, bărbatul a murit.

O femeie povestește cu durere cum a rămas înmărmurită când a văzut imaginile de la Spitalul din Reșița, unde pacienții erau ținuți goi și murdari, fără ca nimeni să îi curețe și să-i îngrijească. Femeia și-a văzut tatăl dezbrăcat și aruncat pe holul spitalului și a intart în stare de șoc. Condițiile în care pacienții au fost tratați în spitalul cu pricina sunt inumane.

Managerul spitalului din Reșița a primit o amendă de 10.000 de lei de la Inspecția Sanitară de Stat, după ce au apărut imagini în spațiul public, care arătau cum sunt tratați pacienții din spital. Acesta a susținut că toate spitalele din România se regăsesc în aceeași situație. După un control la spital, Inspecția Sanitară la Reșița a mai amendat trei asistente și o infirmieră cu 8.400 lei, potrivit Digi 24.

Femeia care și-a văzut tatăl în vârstă de 77 ani, neîngrijit și gol pe holurile spitalului, a intrat în stare de șoc.

"Când am văzut în ce condiții sunt acolo eu tot am dat, am dat și când o dată mi-a apărut tata, că e ăla care stă pe coridor jos, dacă ați văzut imaginile, ăla este tata. Vai, când l-am văzut mi s-a oprit respirația pur și simplu nu am mai putut.Atunci am fost la pământ, pur și simplu toată noaptea nu am dormit sunt epuizată", a spus fiica pacientului într-o intervenție telefonică la Digi24.

Mărturia unei paciente din spitalul groazei

O pacientă povestește prin ce experiență a trecut, fiind internată în Spitalul din Reșița.

” Nu am văzut în viața mea atâta mizerie, nici măcar în filmele cele mai cumplite. Colcăiau gândacii, găseam noaptea pe mine. Pe mâncare, pe lenjerie, peste tot. Nu puteai trăi. Femeile de la curățenie spălau pe jos cu apă goala, că nu aveau cu ce, nu aveau produse de curățenie. Totul mirosea. Nu am reușit să stau decât două zile, dar a fost cea mai urâtă experiență din viața mea. Erau pacienți bătrâni care făceau pe ei și nu erau schimbați cu zilele. Așa erau lăsați. Ceva dincolo de limita omeniei, a supraviețuirii, a decenței umane. Motivul era că nu făceau față cadrele medicale, că erau prea puține. Aveau dreptate, parțial, dar ajunseseră și să nu le mai pese. Acel spital ar trebui demolat și construit de la zero. Nu am văzut nici la toaletele publice asemenea mizerie”, a mărturisit Alina N. pentru Impact.ro.

Reacția conducerii spitalului

Conducerea spitalului a declarat că aceste imagini arată neputința sistemului sanitar, iar pacienții cu coronavirus au și probleme de ordin psihiatric și nu există personal medical care să fie specializat pe psihiatrie. DSP va face un control ca să vadă cum sunt îngrijiți pacienții. Autoritățile locale iau în calcul și demiterea din funcție a managerului.

"Toate ușile din spital erau deschise deși afară erau minus 4 grade și ce am găsit acolo era sub orice critică, deci nu există scuze, nu există scuze pentru actul medical și pentru modul în care se lucrează", a spus Ioan Popa, primarul localității Reșița.

"Situația este foarte gravă și nu se datorează practic unui singur fapt gândiți-vă că sunt 20 de milioane de euro datorii și Consiliul Județean nu are nicio posibilitate pentru că nu avem niciun ban disponibil pentru așa ceva.", a declarat Romeo Dunca, președintele Consiliului Județean Caraș-Severin.