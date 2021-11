Mărturii din camera hiperbară! Interpreta Mirela Petrean, după 10 zile la clinica unde s-a tratat Mîțu Stoian! ”Acolo se intra pe semnătură! Unii nu suportau presiunea și acuzau dureri în ureche!” Interviu EXCLUSIV

In articol:

Mirela Petrean a vorbit în exclusivitate pentru WOWbiz.ro despre experiența ei la clinica Nera, cea la care a fost și Petrică Mîțu Stoian, înainte să moară.

Interpreta a fost pacienta doctorului Bogdan , același care i-a aplicat terapia cu oxigen hiperbar regretatului artist cu doar câteva ore înainte să moară.

WOWbiz.ro: Doamnă Mirela Petrean, când ați fost la clincia Nera și cum a fost experiența dumneavoastră? Ați avut vreo problemă după terapie?

Mirela Petrean: Eu n-am avut nici un fel de problemă, am fost în luna iulie a acestui an, am făcut 10 ședințe de terapie. Pentru mine a fost benefică terapia, eu m-am simțit foarte bine după cele 10 ședințe. Veneam tot după COVID și aveam o stare permanentă de oboseală și nu puteam să cânt. Chiar după primele ședințe am simțit o ameliorare... Ei mi-au recomandat mai multe ședințe, dar având în vedere că și prețul era cam piperat, am ales să fac 10 ședințe, să aibă efect.

Mirela Petrean: ”Am fost pacienta doctorului Bogdan. N-am știut că e psihiatru”

WOWbiz.ro: Vi s-au cerut analize la zi? Vi s-au făcut acolo analize, înainte să intrați în camera hiperbară?

Mirela Petrean: Da, aveam analizele la zi, cu CT realizat recent. Ei au solicitat să am analizele făcute. Vă dați seama că, având acea stare de oboseală, am încercat să aflu dacă nu există și alte complicații, așa că mi-am făcut toate analizele.

Mirela Petrean, la clinica Nera

WOWbiz.ro: Ce medic v-a tratat la clinica Nera?

Mirela Petrean: Chiar la doctorul Bogdan am fost și eu, la cel la care a fost și domnul Mîțu Stoian. Dar pe lângă el mai erau încă vreo 3 medici, în fiecare zi era altul de gardă. Ne monitorizau pe rând.

Ca om, mie mi s-a părut foarte ok. Eu credeam că are și vreo specializare în domeniu, acum am înțeles că sunt doar niște cursuri și că dânsul e de fapt psihiatru. Eu nu aveam de unde să știu lucrurile astea, că nu mi s-a spus și nici eu nu l-am luat la întrebări sau să-i cer CV-ul. Totuși e o clinică de terapie, nu una de tratament. Eu am mai fost în țară la astfel de clinici, la detoxifiere, de exemplu și am zis: hai să fac și terapia asta cu oxigen, să vedem dacă este atât de bună cum se zice.

”Totul era monitorizat”

WOWbiz.ro: Care era procedura înainte să intrați în camera hiperbară?

Mirela Petrean: Trebuia să fim acolo cu o jumătate de oră înainte, eram luați în evidență, ni se lua tensiunea și saturația iar apoi semnai. Pe semnătură se intra în camera hiperbară. Când ieșeam, la fel, trebuia să semnăm fișa medicală. Totul era monitorizat din interior, de cadre medicale, dar și din exterior.

WOWbiz.ro: Cei de la clinica Nera susțin că Petrică Mîțu Stoian a stat doar 15 minute în camera hiperbară, într-o ședință de test. Cum a fost la dumneavoastră?

Mirela Petrean: Prima ședință de terapie se face de probă și durează în jur de o oră, cu intrat în camera hiperbară și cu stat într-un fel de anticameră, unde este o altă presiune, mai slabă. E o testare, nu există cineva care să vină prima dată și să nu fie testat.

WOWbiz.ro: Ați văzut pe cineva să acuze probleme de sănătate în urma terapiei?

Mirela Petrean: Au mai fost persoane care acuzau dureri în ureche, de exemplu dacă presiunea era foarte puternică și nu suportau... aveai impresia ești cu un submarin și ți se înfundă foarte tare urechile. Erau oameni care acuzau că le pocnesc foarte tare urechile și atunci le puneau niște picături. A fost un singur caz cu o doamnă care a trebuit să iasă pentru că spunea că o dor foarte tare urechile și nu suportă. Altceva nu. Erau și persoane cu dizabilități... Nu știu...

Camera hiperbară de la clinica Nera

WOWbiz.ro: Ați simțit o presiune pe organele interne, pe plămâni? Oxigenul vine cu presiune prin acea mască?

Mirela Petrean: Oxigenul nu vine cu presiune. Adică eu nu am simțit așa ceva. Simți că vine un aer curat, ca atunci când mergi la munte și tragi aerul ăla. Mai era o chestie, că nu ne lăsau să ațipim. Erau persoane mai în vârstă care, în alea două ore, se plictiseau și îi lua somnul. Și nu ne lăsau. Totul era monitorizat de afară. Trebuia să inspiri și să expiri conștient, nu ne lăsau să adormim.

”Acum îmi dau seama la ce risc m-am supus”

WOWbiz.ro: V-ați speriat când ați auzit ce i s-a întâmplat lui Petrică Mîțu Stoian?

Mirela Petrean: Văzând la televizor ce s-a întâmplat, acum îmi dau seama la ce risc m-am expus, că poate și dăunează... Poate puteam să pățesc și eu mult mai rău. Am stat așa și m-am gândit... doar că nu am avut nici un fel de stare proastă. Doar puțină amețeală, după ce ieșeam, pentru că este foarte puternic oxigenul.

Petrică Mîțu Stoian, la clinica Nera

M-am uitat pe toate posturile de televiziune și efectiv nu-mi venea să cred. M-am speriat, pentru că știam că am fost acolo. Cu siguranță au mai fost și alți artiști, de-a lungul timpului. Eu m-am dus la recomandarea unor prieteni de la noi, din Lugoj, care au spus că parcă au renăscut după COVID. Eu nu știam despre ce se întâmplă acolo, nu aveam nici o cunștință despre cum o să fie.

Ulterior, mi-am făcut tot felul de filme în cap, știind cum am stat pe scaunul ăla zece zile. Nu credeam să se întâmple așa ceva, sincer. Și acum, când am văzut că s-a întâmplat...

Dumnealui a avut probleme de sănătate legate de inimă, cel puțin, așa am auzit... plus anticoagulantele. Nu știu, nu sunt medic să-mi dau cu părerea, dar îmi pare rău că s-a întâmplat așa.