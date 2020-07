In articol:

Câțiva bolnavi de Covid-19 au făcut destăinuiri, pentru ziarul Vremea Nouã, despre modul în care au fost tratați la Spitalul Municipal de Urgențã din Bârlad. Majoritatea au folosit același cuvânt: execrabil.

Un pacient povestește că asistentele medicale treceau rar să-i vadă. Mai mult, până și pastilele pe care le aveau de luat, le beau cu apă de la chiuvetă, neavând altă sursă de apă.

„Au fost zile când practic nu ne bãga nimeni în seamã. Dimineata mai intra în salon câte o infirmierã, sau în cel mai bun caz o asistentã, care ne lãsa medicamentele. Toti pacientii care nu sunt în terapie intensivã sunt tratati doar cu paracetamol si bromhexin. Cazurile care au forme mai grave ale bolii primesc si alte medicamente, mai puternice, cum ar fi Kaletra. Pastilele le luam doar cu apã de la chiuvetã, pentru cã nu ni s-a asigurat o altã sursã de apã. Din salon ieseam doar cu permisiunea lor, chiar dacã era vorba de nevoile fiziologice. Am trãit într-un stres continuu si am avut colegi de salon care au fãcut depresie din cauza comportamentului cadrelor medicale”, a mãrturisit o pacientã care a trecut prin boala COVID-19 la spitalul din Bârlad.

Citeste si: Povestea de coșmar a unei românce plecate la muncă în străinătate: „Bătrânul prindea momentul când soția dormea și...”

Citeste si: Nu mai sunt locuri la secția ATI de la Institutul Nasta și pavilionul COVID. Manager spital: „Nu putem face internări decât în momentul în care se externează un pacient”

Citeste si: Vom scăpa de coronavirus? Epidemiolog: „Niciodată! Va rămâne cu noi pentru totdeauna!“

„Am strigat dupã ajutor pentru cã la un moment dat am avut sentimentul cã mã sufoc.”

Un alt pacient spune cã a fost nevoit sã aștepte o jumãtate de zi ca angajatii spitalului sã îl bage în seamã, deși abia mai respira.

„De când m-a luat ambulanta de acasã am trãit cu sentimentul cã nu mã mai întorc, cã e un drum cu un singur sens. Si asta pentru cã mã simteam foarte, foarte rãu, abia mai respiram. Nu am crezut cã boala asta poate fi asa gravã pânã când nu am trãit-o pe pielea mea. Am strigat dupã ajutor pentru cã la un moment dat am avut sentimentul cã mã sufoc. Mi-a rãspuns o voce femininã, probabil o asistentã, care era împreunã cu alte colege într-o altã camerã. Mi-a zis cã va veni cineva imediat sã se ocupe de mine. Am așteptat sase ore pânã cineva si-a fãcut milã de mine”, povestește bolnavul.

Numărul infectărilor cu coronavirus atinge un nou record

Numărul cazurilor noi de Covid-19 a crescut și astăzi în România. Grupul de Comunicare Strategică a comunicat cel mai negru bilanț de până acum.

În ultimele 24 de ore au fost 1.119 cazuri de COVID-19, din 22.532 de teste. Până astăzi, 24 iulie, pe teritoriul României, au fost confirmate 42.394 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus.

25.349 de pacienți au fost declarați vindecați și 2.918 pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile după depistare.