Mărturiile cutremurătoare ale rudelor pacienţilor care s-au stins în incendiul de la Piatra Neamţ: "M-am întors să văd dacă mama are oxigen...şi am găsit-o moartă"

Acum două zile s-a produs un incendiu teribil în secţia de terapie intensivă a Spitalului Judeţean Piatra Neamţ. Zece persoane au murit, iar şapte au fost grav rănite. Fiica unei paciente decedate povesteşte prin ce clipe de coşmar a trecut.

Fiica unei paciente internate la ATI s-a dus acasă să îi aducă schimburi mamei sale, iar când s-a întors la spital şi-a găsit mama decedată. Femeia nu înţelege de ce pacienții au fost mutați de la etajul 3 la etajul 2.

„Era bine. Aştepta să fie scoasă din reanimare şi nu a avut nicio şansă. Dacă nu mă trimitea mama să îi duc bagajele, muream şi eu acolo lângă ea. Nu ştiu ce s-a întâmplat. Ştiu că am lăsat-o pe mama bine, eram la fratele meu să duc nişte bagaje şi am auzit că e fum la spital. M-am întors să văd dacă mama are oxigen, dacă nu s-a întrerupt oxigenul şi am găsit-o moartă. Nu am ce să-i reproşez acestui spital, pentru că toţi medicii, toţi asistenţii s-au îngrijit foarte frumos de mama mea. Toţi medicii, asistenţi, infirmierii şi-au dat silinţa. Muncesc într-un ritm inuman“, a povestit fiica uneia dintre pacientele decedate în incendiu, chemată duminică la morga spitalului.

O altă rudă îndurerată spune că tatăl ei a fost internat la oncologie, apoi după un test care a ieşit pozitiv la COVID a fost mutat în secţia ATI care a luat foc. Sâmbătă la ora 23 a fost anunţată că tatăl ei a decedat.

„El era bolnav de cancer, a fost internat la oncologie. Ulterior i-au făcut analize, l-au depistat cu COVID şi l-am adus la reanimare“, a explicat fiica pacientului mort.

„La 23.30, 00.00, ne-a anunţat spitalul. Noi deja ştiam de la televizor. Este trist, este dureros“, a afirmat o altă femeie, cumnata unui bărbat răpus de incendiu. „El are o fiică din Italia şi a zis deja de astăzi că face proces pentru spitalul de aici. Este revoltător că se întâmplă asta. Pe lângă faptul că era în condiţiile în care era, dânsul şi ceilalţi, să se întâmple şi incendiul ăsta, e incalificabil”, a spus femeia sfâşiată de durere.

A scăpat cu viaţă pentru că nu mai erau locuri la ATI

Ana Sandu, fiica unui alt pacient a spus că tatăl ei a scăpat cu viaţă pentru că nu mai erau paturi libere la secţia de terapie intensivă.

„Eram dezamăgiţi de această situaţie. Printr-o cunoştinţă, printr-o rudă am fi putut să facem chestia asta, să intrăm. Dar astăzi, văzând ce s-a întâmplat aseară, am suflat uşurată. Chiar am vorbit cu mama că uite dacă îl băgam acolo, astăzi nu mai era şi era cunoştinţa noastră. Sperăm încă să îl vedem pe tatăl nostru, fiindcă este încă în spital şi nu s-a pus pe picioare 100%. nu vreau să mă gândesc ce se întâmplă cu acele familii, cu acei copii care poate nu şi-au văzut părinţii de demult. Cum sunt şi eu în această situaţie“, a declarat Ana Sandu, duminică într-o intervenţie telefonică la Antena 3.

