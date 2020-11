Mărturiile cutremurătoare ale unei femei care şi-a dus mama la spital nefiind infectată cu COVID, iar după două săptămâni a venit să ridice trupul mamei sale decedate de coronavirus: "Atât de mulți copii care își pierdeau părinții și erau singuri"

Foto ilustrativ [Sursa foto: PixaBay]

O femeie a fost internată în spital, nefiind infectată cu SARS-COV-2, iar după două săptămâni a murit infectată cu COVID. Fiica pacientei, Mădălina, face mărturii cutremurătoare despre experienţa prin care a trecut cu mama sa în spital.

Mădălina a internat-o pe mama sa în spital cu un rezultat negativ la testul COVID. După două săptămâni, femeia a fost chemată să ridice trupul mamei sale decedate de coronavirus.

"După ce a ieşit rezultatul COVID, a fost negativ, a stat internată o săptămână. După o săptămână, trebuia să merg să o iau acasă, dar m-au sunat şi mi-au spus să nu mai, pentru că a fost pusă într-un salon în care una dintre paciente era pozitivă COVID şi rămâne în continuare internată.", a spus Mădălina pentru Antena 1.

Mama Mădălinei s-a infectat cu noul coronavirus în spital la câteva zile după ce a fost internată.

"Am tot sunat eu la spital, le-am spus că se simte foarte rău şi că îi rog să o testeze, mi s-a spus că procedura este că va fi testată la șapte zile de la intrarea in contact cu persoana pozitivă. Rezultatul a fost pozitiv evident. Dar i-au spus să nu se îngrijoreze si au făcut demersuri să o mute într-un spital pentru cazuri ușoare.", a mai spus femeia pentru sursa citată.

Fiica îndurerată a povestit cu durere în suflet cum şi-a pierdut mama internată în spital.

"Am insistat sa mi-o păstreze la Târgovişte. Au dus-o pe secţia de ATI COVID din Târgoviște, trei zile a fost bine, a cincea zi a decedat. Unul dintre medicii de la secția de ATI COVID mi-a spus nu țipați la mine pentru că nu eu am omorât femeia asta. Atât de mulți copii care își pierdeau părinții și erau singuri prin spital. Aleargă să-și ia părinții acasă, dar nu așa cum ar trebui, așa cum am luat-o și eu pe mama mea. Eu mamei ii spuneam că o iau și o duc în vacanță când iese din spital.", a conchis Mădălina.

Reacţia conducerii spitalului

Managerul Spitalului Judeţean din Târgovişte a declarat că adesea se întâmplă ca primul rezultat al testului să iasă negativ, iar pacientul respectiv să infecteze şi alţi bolnavi.

"Poate să fie o astfel de situație în care pot să apară în mod inerent, din orice spital din lume nu doar din România sau din Dâmbovița. Deși noi suntem considerați principalii vinovați ai societății la momentul acesta, mă refer la corpul medical, nu noi am creat această pandemie, nu noi ne dorim. Nu ne dorim să avem un număr mare de pacienți. Am fi fericiți să tratam cinci-șase pacienți în fiecare secție, nu să fim situația în care nu avem unde să îi punem.", a spus Claudiu Dumitrescu, manager Sp. Jud. Târgovişte.

