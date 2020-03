Primul român diagnosticat cu COVID-19 este gorjeanul Sergiu Sgurescu. El face parte din categoria de persoane care s-au vindecat. El susține că nici nu crede că a avut coronavirus, chiar dacă primul test a ieșit pozitiv.

„Nu am avut simptome, nu am avut absolut nimic. Eu cred că nici nu am avut coronavirus. Probabil a fost o greșeală ceva, mă gândesc. Nu e chiar aşa de rău cum se pare”, a declarat Sergiu Sgurescu, într-un interviu pentru Mediafax.

Bărbatul a fost internat la Institutul "Matei Balș" din Capitală la data de 16 februarie. El fusese în contact cu un italian care venise în România pentru cinci zile și a fost depistat cu coronavirus. Ulerior s-a constata că nici italianul a fost și el testat negativ cu COVID-19.

Pe 1 martie, Sergiu a fost externat, deoarece toate testele au ieșit negative, semn că virusul nu se mai regăsea în organismul lui. Totuși, Sergiu Sgurescu nu a putut merge direct acasă, pentru că membrii familiei sale încă se află în carantină.

El susține că n-ar trebui să există atât de multă panică printre oameni.

„Şi dacă e să fie, până la urmă e o răceală, o gripă care se poate vindeca, adică nu e aşa rău. Nu trebuie să fie panică aşa mare, pentru că e o răceală care se tratează”, a mai spus primul român diagnosticat cu COVID-19, pentru sursa citată.

Alin Goga este pacientul numărul 37 din Bucureşti şi a fost infestat cu noul coronavirus după o călătorie la Stuttgart.

Alin Goga este un fost director al Direcţiei Juridice din cadrul Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale şi a intrat în contact cu o mie de persoane.

Omul bolnav de coronavirus a povestit într-un interviu pentru Evenimentul Zilei că s-a dus singur la spital la apariţia primelor simptome. Alin Goga a spus că primele semne de boală au apărut la două zile după ce s-a întors din Stuttgart.

Bărbatul a declarat că medicii de la Spitalul Victor Babeş nu au vrut să îl interneze în primă fază, însă el a insistat că este absolut necesară spitalizarea.

“Am călătorit la Stuttgart, și acolo este cea mai mare comunitate de italieni din afara Italiei. Am revenit în România pe data de 2 martie, iar de pe data de 4 martie am început să am dureri musculare. Se simțeau ca și o febră musculară. După durerile musculare am început să mă simt ca și când aș fi fost bătut, după care am început să am frisoane și febră. Am avut în prima fază 38 de grade, iar mai apoi și 39 cu 2. Apoi am început să tușesc, dar acum nu prea mai tușesc”, a declarat Alin Goga, pacientul cu numărul 37 din România infectat cu coronavirus. (Citeste si: India a anunţat primul deces cauzat de coronavirus)