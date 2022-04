Mărturiile sfâșietoare ale unei mame după ce copilul ei ar fi fost racolat de frații Tate: „A văzut-o naivă și cuminte”

In articol:

Luni seară au avut loc scene înfiorătoare în București, după ce două tinere ar fi fost racolate și sechestrate de frații Tristan și Emory Andrew Tate în vila lor din Pipera.

Poliția și mascații au intervenit la timp, astfel că cele două tinere s-au întors în siguranță acasă. Mama uneia dintre tinerele sechestrate a făcut declarații sfâșietoare despre fiica ei în vârstă de 20 de ani.

În vila celor doi frați se aflau două tinere, printre care și o americancă pe nume Emma Aida Gabbey, în vârstă de 21 de ani. Din fericire, tânăra a reușit să-l anunțe pe iubitul ei și să-i spună locul în care se află. Ulterior, acesta a sunat de urgență la amabasadă, alertând autoritățile. În vila din Pipera exista și un studio de videochat.

Alături de tânăra care și-a alertat iubitul, se mai afla și o tânără româncă în vârstă de 20 de ani. Mama acesteia a făcut declarații despre cum a fost racolată fiica sa, studentă în anul II.

Mama tinerei: „R acolează fete naive”

„Copilul meu e un copil cuminte, niciodată nu mi-a făcut probleme. Mereu o întrebam dacă are prieten și-mi spunea: «Nu, mami. Eu doar mă duc la facultate». E un copil foarte cuminte, cred că de-aia a și racolat-o, că e prea naivă. Mi-a zis că iese la un suc cu o prietenă. Mie mi s-a părut un lucru ciudat de la început, de când am văzut poze cu fata cu care zicea că iese. Am văzut că fata aia avea o figură mai dubioasă, nu mi-a plăcut, dar am zis să nu-i zic nimic copilului meu.

Citeste si: Irina Fodor, cu ochii în lacrimi în fața lui Răzvan Fodor: „Un carusel de emoții”- kfetele.ro

Citeste si: Răstunare de situaţie! NU Vladimir Putin conduce războiul din Ucraina. Cine este, de fapt, persoana din umbră..- bzi.ro

M-am gândit că e colegă cu ea, iese și ea la o cafea cu o colegă, nu face nimic rău. Asta cred că e de-aia de racolează. Clar anturajul e de vină! Fata mea are 20 de ani, e anul II la facultate. De o lună de zile parcă nu-mi mai spunea tot ce face. Ea, care înainte îmi zicea tot-tot. Ea s-a dus la mai multe prezentări.

Cred că ăsta (n.r. Tristan Tate) asta face, racolează fete naive de la prezentări. Așa mă gândesc. Cred că de acolo a racolat-o «peștoaica» aia și a adus-o la ăsta. Că mereu mi-a trimis poze: uite, mami, sunt la prezentare, stăm atât, ne dau atâția bani. Copilul îmi spunea tot, nu-mi ascundea nimic. Cred că a văzut-o naivă și cuminte și a adus-o aici. Voia s-o vândă aici sau peste hotare. Ce-o fi zis: «Hai, că asta e tocmai bună, că e cuminte, naivă»”, le-a spus femeia jurnaliștilor.

Comunicatul poliției

„Polițiștii ilfoveni au fost anunțați, luni, de un reprezentant al Biroului de Securitate Diplomatică din cadrul Ambasadei SUA la București, cu privire la faptul că există o informație conform căreia, într-un imobil situat pe strada Washington, din orașul Voluntari, Emma Aida Gabbey, în vârstă de 21 ani, cetățean american, ar fi sechetrată.

În continuare, s-a relaționat cu Biroul de Securitate Diplomatică, iar în urma obținerii unor informații suplimentare, organele de poliție din cadrul Poliției Orașului Voluntari s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de lipsire de libertate in mod ilegal”, a anunțat Poliția printr-un comunicat de presă.

Mama tinerei sechestrate [Sursa foto: Captură Video]

Bianca Drăgușanu a format un cuplu cu Tristan Tate

Frații Tate obișnuiau să își afișeze bogățiile și mașinile de lux pe rețelele de socializare. În urmă cu 4 ani, în anul 2018, Tristan Taste a intrat în atenția presei după ce s-ar fi cuplat cu nimeni alta decât Bianca Drăgușanu după ce diva tocmai îi spusese adio lui Victor Slav.

„Bianca este o femeie familistă, care și-a lăsat soțul și tatăl copilului ei pentru unul dintre cei mai ciudați playboy din București. Nimeni nu ar trebui să fie surprins că nu au mers lucrurile între noi", a declarat Tristan Tate la vremea aceea, conform Star Magazin.