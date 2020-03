Pacienta de la Spitalul din Suceava a povestit pentru Digi 24 că toţi pacinţii sunt ţinuţi în aceleaşi saloane, fie că sunt infectaţi cu coronavirus sau nu. În plus, oamenii sunt ţinuţi fără mâncare şi apă şi nimeni nu îi bagă în seamă. Femeia se află în spital alături de soţul ei care s-a dus să îşi facă o radiogarfie la plămâni, radiografie care acum este de negăsit.

Pacienta de la Spitalul din Suceava nu ştie concret dacă are coronavirus

a spus pacienta de la Spitalul din Suceava.

Femeia spune că medicii au informat-o pe ea şi pe alţi pacienţi că nu sunt infectaţi cu coronavirus, după care i-au lăsat toată în preajma acelor pacienţi care au fost confirmaţi pozitiv. Pacienta povesteşte cu spaimă că este debusolată şi nu ştie ce se va întâmpla cu viaţa ei.

"Când am ajuns la urgență, inițial nu a fost radiografia pulmonară a soțului meu, pentru că el fusese cu o zi înainte și m-am gândit că dacă îi arată bine plămânii stau acasă, că am auzit ce se întâmplă în Suceava, dar nu i-a găsit radiografia. Nu i-au mai găsit-o. Incompetență totală...

Nimeni nu te bagă în seamă. Intri aici, nu știi dacă ieși. Nimeni nu face nimic. Nu a venit un medic să ne vadă. Nu știu care e asistenta, care e infirmiera. Toate sunt îmbracate și arată la fel. Sunt depășite de situație. Eu le întreb, spun - nu știu, nu știu. Dacă au dat o pastilă repede, pe ascuns, la doamna cadru medical si mi-a zis că nu mai este în farmacie.

Pacienta din Suceava regretă că nu a rămas acasă să se trateze cu paracetamol

Pacienta spune că ar fi fost mai bine dacă s-ar fi tratat singură acasă. Întreaga familie este neliniştită din cauza condiţiilor în care ea şi soţul ei sunt ţinuţi în spital.

"Măcar acasă am paracetamol. Mi-am luat o cutie de paracetamol în geantă și i-am dat și la fată. Am solicitat un termometru. Nu mi l-au mai dat. Am solicitat pe salon, au spus că au într-un salon, o să ni-l aducă. Nici pe ăla nu l-au mai adus. E dezorganizare totală, nu vezi un medic. Sunt depășiți de situație. Dar noi oamenii, cu ce suntem vinovați? Am 18 ani de cotizat, nu am fost în spital niciodată. Cu ce suntem vinovați dacă așa a vrut Dumnezeu să ne îmbolnăvim, ce pot să fac?

Simptomele - respir mai greu, obosesc... Soțul, îi mai zic eu, că e bărbat și mă liniștește, că este în alt salon, doarme mai mult și cască, are nevoie de aer. Am deschis și eu geamul să vină aer. Fata, încerc să o liniștesc. De asta am ieșit din salon."

Femeia este disperată din cauza lipsei de interes a personalului care nu îi informează pe pacienţi. Pacienta este conştientă de gravidatea situaţiei şi se teme că nu va mai ajunge acasă la familie.

"Testarea zice că vine în 24 ore, dar testarea durează și o săptămână. Am înțeles că au decedat mulți. Nu știu, 8. De la Suceava. Nu ai cum să ieși viu de aici!

Nu a venit nimeni astăzi să ne vadă. Ce încredere să mai ai? Și acum 4 ani s-a schimbat conducerea. Nu știu ce să vă zic.", a mai declarat femeia pentru Digi 24.