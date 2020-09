Mihaela Rădulescu spune că nu mai are familie in România[Sursa foto: Instagram]

In articol:

Mihaela Rădulescu, alături de fiul ei, Ayan s-a mutat din România de ani buni. Cei doi locuiesc la Monaco. ”Ayan a plecat de aici (n.red din România) când nici nu avea 4 ani. A revenit cred că de vreo 2-3 ori când era mai mic, pentru că nu a avut de ce. Are școală, prieteni, viață acolo. Și de când nu am mai avut familie aici, nu a mai avut de ce să revină. Ce știe, știe din poveștile mele”, a mărturisit recent Mihaela Rădulescu.

Nu este prima dată când Mihaela Rădulescu dezvăluie faptul că întreaga sa familie a plecat din România. “Nu, nu mai am pe nimeni în țară”, a fost răspunsul Mihaelei Rădulescu la o întrebare pusă de urmăritor în urmă cu câteva luni, atunci când ”diva de la Monaco” a postat pe Instagram o poză cu mama ei în tinerețe. (Vezi ce viata de lux are Mihaela radulescu in Monaco)

Se pare că mama Mihaelei Rădulescu nu mai locuiește nici ea în țară de ceva vreme. În ultimii ani, pe pagina de socializare a vedetei, aceasta a postat câteva imagini în care apare alături de mama sa și de Ayan.

Mama Mihaelei Radulescu, alături de Ayan, într-o poză mai veche[Sursa foto: Instagram]

Cumnata Mihaelei Rădulescu și-a deschis salon la Londra

La moartea tatălui Mihaelei Rădulescu, în 2014, mama vedetei, alături de fratele acesteia și de familia lui, locuiau în București. În urmă cu vreo doi ani, presa a scris că Anca Rădulescu, cumnata Mihaelei Rădulescu, o artistă make-up extrem de apreciată își deschisese un salon la Londra. (Vezi și ce zicea Mihaela Rădulescu despre talentul cumnatei sale) La Londra studia la acel moment și nepoata Mihaelei Rădulescu. Așa că probabil, întreaga familie s-a mutat apoi în străinătate.