Mărturisirea total neașteptată pe care fiul Deei Maxer i-a făcut-o brunetei, când a însoțit-o în vacanța cu Robert Drilea. Andreas a observat asta, după ce l-a cunoscut mai bine pe iubitul mamei sale: "El realizează lucruri"

Deea Maxer și Robert Drilea formează un cuplu de mai bine de cinci luni, însă pare că se știu de o viață. Se vede clar că bruneta este îndrăgostită de noul ei iubit și se pare că și copii ei sun topiți după el.

Andreas, mărturisire emoționată pentru Deea Maxer

Fosta soție a lui Dinu Maxer a mărturisit, recent, ce a observat fiul ei la relația lor. Cuvintele lui Andreas au uimit-o!

Deea Maxer și Robert Drilea formează unul dintre cele mai mediatizare cupluri din showbiz, însă acest lucru nu pare să îi deranjeze. Cei doi petrec foarte mult timp atât singuri, cât și cu copiii artistei. Andreas și Maysa s-au atașat foarte repede de noul iubit al mamei lor, iar recent au fost împreună și în vacanță. Vacanță care l-a făcut pe băiatul brunetei să se convingă și mai mult că mama lui a făcut o alegere potrivită atunci când a decis să aibă o relație cu Robert Drilea.

„Deea Maxer: Eu am zis că am făcut totul și spre binele copiilor, și decizia cu apartamentul a fost o decizie foarte bună ca și tranzit, s-ar putea ca în curând să nu mai locuiesc atât de aproape. În momentul în care am fost cu copiii împreună (n. red. ea și Robert, împreună cu cei doi copii), toți patru vara asta, la munte, Andreas, cu zâmbetul pe buze și super fericit mi-a zis: "Mami, te văd fericită și asta mă bucură enorm. Acum te văd fericită". Dacă copilul meu a observat lucrul ăsta și a simțit liniște, pace, armonie și iubire, este perfect. Înseamnă că am luat decizia corectă.

Robert Drilea: Și nu-ți poartă pică. Andreas e destul de mare ca să-ți poarte pică.

Deea Maxer: Da. Mă refer la Andreas clar, pentru că el realizează lucruri, face 13 ani. Deci copiii mei sunt bine", au

spus Deea Maxer și Robert Drilea, în cadrul unei emisiuni TV.

Deea Maxer este mămică cu normă întreagă

În urmă cu câteva zile, Andreas și Maysa au început școala și grădinița, iar mama lor s-a pregătit intens pentru perioada care va urma. Acum ceva timp, Deea Maxer nu a putut rata acest moment și a făcut public dialogul pe care l-a avut cu fiica ei despre acest subiect.

„Deea Maxer: Bună dimineața! Astăzi este prima zi oficială de grădiniță! Maysa merge deja de câteva zile la grădi, dar astăzi au petrecerea!

Maysa: Sunt îmbrăcată în dres!

Deea Maxer: Ești îmbrăcată în dres, iubita mea. Ai dres de prințesă cu rochița ta frumoasă! Andreas acum, la ora 9, a intrat și el la baschet până la 10 și de săptămâna viitoare începe nebunia!”, a povestit Deea Maxer pe rețelele de socializare.