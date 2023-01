Mărturisiri emoționante, în premieră, pentru WOWbiz! Valentina Fătu povestește cum a devenit actriță, datorită unei șanse primite de la Dumnezeu: "S-a întâmplat să găsesc o pepită de aur în destinul vieții mele" | EXCLUSIV

In articol:

Valentina Fătu este una dintre cele mai apreciate actrițe de la noi din țară. Formează un cuplu artistic foarte îndrăgit de public cu Vasile Muraru, făcând adevărate spectacole împreună. Pe lângă cariera impresionantă, aceasta are o poveste de viață ce merită auzită.

Povestea vieții Valentinei Fătu

Valentina Fătu iubește ceea ce face, însă nimic nu a fost pură întâmplare. Dumnezeu a ales-o pentru această meserie, iar ea știe asta. Într-un interviu exclusiv cu WOWbiz, actrița dezvăluie cum a ajuns să joace teatru și ce sfat le oferă celor care vor să urmeze aceeași carieră.

Citeste si: “Ea e foarte hotărâtă.” Fiica Andreei Marin și-a făcut mama să plângă, după ce i-a dezvăluit decizia pe care a luat-o- kfetele.ro

Citeste si: Sfântul Vasile cel Mare, ocrotitorul sărmanilor! Ce este bine să facă toți creștinii în această zi de sărbătoare!- bzi.ro

"Povestea mea e povestea unui om care, așteptând nu prea multe de la viață a primit foarte mult. O consider o poveste în care Cel de Sus a vrut, îngăduit să se întâmple asta. Mă consider un om norocos. Sunt foarte mulți oameni talentați în branșa noastră, foarte mulți tineri frumoși, oameni care ar fi putut să facă sau sunt convinsă că pot face lucruri cel puțin la fel de grozave cum facem noi actorii, dar dintr-un motiv pe care eu nu aș putea să îl cuprind în vorbe. S-a întâmplat să găsesc o pepită de aur pe destinul vieții mele și să încep să fac ce trebuie cu ea, să o valorizez, să trimit către public rodul muncii noastre cu implicare, seriozitate și când e să fie și cu talent și cu succes. Sunt foarte recunoscătoare pentru tot ce trăiesc și le doresc tuturor un an cu multe realizări, în care să ne fie bine, să își găsească echilibrul în ce fac și să spere la bine.", a povestit Valentina Fătu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Ultimul mesaj pe care i l-a transmis Valentina Fătu lui Alexandru Arșinel

Valentina Fătu, alături de o țară întreagă, regretă enorm moartea marelui Alexandru Arșinel. Dacă ar mai fi fost în viață, actrița i-a pregătit un mesaj emoționant, pe care l-a împărtășit cu WOWbiz.ro.

”Dacă aș fi putut să vorbesc cu el pentru ultima oară, dacă aș mai fi apucat să vorbesc cu dânsul în aceste zile triste, i-aș fi spus, așa cum i-am spus în toate mesajele din ultima vreme, la care, ca niciodată, nu primeam răspuns (pentru că, el, mereu, totdeauna ne răspundea la mesaje, fiecăruia în parte, nu doar mie) i-aș fi zis ceea ce i-am zis și la ultimul mesaj...să fie puternic așa cum îl știm, să știe că e iubit, și să se facă bine și să vină la teatru, fiindcă eu cred că asta a sperat întotdeauna, să se întoarcă la teatru. Cred că la firea pe care a avut-o, nu și-a închipuit o secundă, nici măcar o secundă, că nu o să revină, și asta pentru că era al scenei, era al revistei și avea nevoie să știe că e iubit. Iar noi toți din teatru l-am iubit”, a spus, cu ochii în lacrimi, Valentina Fătu pentru WOWbiz.ro.

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!