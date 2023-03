Mărturisirile cutremurătoare făcute de o tânără, după ce s-a salvat din trenul morții, în Grecia: ”Trebuia să decid dacă să fiu arsă de vie sau dacă să-mi rup oasele căzând în gol” Cum a reușit să supraviețuiască?

In articol:

În urmă cu câteva zile, în Grecia a avut loc cea mai mare tragedie din ultimii ani, după ce două trenuri de mare viteză s-au ciocnit frontal.

În urma coliziunii, pasagerii din primele trei vagoane ale trenului care transporta persoane au fost grav rănite sau au fost declarate decedate.

Mărturisirile cutremurătoare făcute de o tânără, după ce s-a salvat din trenul morții, în Grecia [Sursa foto: Instagram ]

Evdokia Tsagli s-a salvat ca printr-o minune din trenul morții

Puțini au fost cei care au avut șansa să se salveze din trenul morții, printre ei numărându-se și o tânără vedetă din Grecia.

Evdokia Tsagli era în vagonul cu numărul trei când o bubuitură puternică a pus-o la podea, iar pe cei care se aflau pe coridorul vagonului pur și simplu i-a aruncat în exterior.

„Eram în vagonul trei și mă jucam cu pisica unei fete.Râdeam. Cum ne puteam imagina ce avea să se întâmple câteva minute mai târziu? Am simțit cum vagonul se răsucește și cum mă lovesc puternic cu fruntea și nasul de o suprafață dură. Instinctiv m-am ghemuit, pentru a-mi proteja corpul”, a povestit tânăra, după ce a scăpat cu viață, conform presei internaționale.

Imediat, văzând dezastrul din jurul ei, fata a încercat să se salveze, însă ca să facă una ca asta trebuia, totuși, să-și pună viața în pericol. Cum de altfel au făcut-o și alți călători, despre care nu știe dacă au mai supraviețuit.

” Am căutat o modalitate de a coborî din vagon. Am găsit o cale de ieșire, însă am realizat imediat că distanța care mă desparte de sol era egală cu două etaje ale unui bloc de apartamente, pentru că un alt vagon era sub al nostrum. Zburau, apoi era liniște. Nu știu ce s-a întâmplat cu acești oameni. Dacă au supraviețuit, dacă au fost răniți... Sincer, nu știu”, a mai spus Evdokia.

Evdokia Tsagli povestește că a avut de ales între a arde de vie și a spera că prin a se arunca pe fereastră va reuși să scape doar cu câteva răni.

Instinctul de supraviețuire a ajutat-o, a avut un plan bine pus la punct, doar că, din păcate, a aterizat pe o piatră și astfel s-a ales cu o lovitură gravă, dar este bucuroasă că a rămas în viață.

”Trebuia să decid dacă să fiu arsă de vie sau dacă să-mi rup oasele căzând în gol, pentru a mă salva. Am ales să sar, dar reducând înălțimea. M-am agățat de suprafețele exterioare ale vagonului atâta timp cât am putut, apoi mi-am aruncat jacheta ca să cad pe ea. Din păcate, am căzut pe o piatră și mi-am rupt pelvisul", spune Evdokia, potrivit Protothema.

Mulți au făcut ca ea și au reușit să scape din trenul morți, încurajându-se apoi unii pe alții să ajungă cât mai departe de locul tragediei, unde a avut loc și o explozie.

Pentru asta, călătorii, spune tânăra, au luat-o la fugă pe câmp, nimeni neștiind încotro se îndreaptă, dar sperau cu toții că cineva îi va salva, după ce au fost la un pas de moarte.

"Ne-am ridicat și am început să alergăm fără să știm încotro mergem. Am alergat și ne-am dat curaj unul altuia, mulțumind lui Dumnezeu că suntem în viață", a conchis tânăra.