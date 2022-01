Mărturisirile dureroase ale medicilor din linia întâi: ”Plângând, m-a implorat să mai stau puțin cu el, să nu plec, pentru că știe că va muri”

In articol:

Dr. Fiorella Mitoiu, medicul șef de la UPU Sf. Pantelimon, a descris momentele dureroase pe care le vede la locul de muncă. Medicul a povestit că la Unitatea de Primiri Urgențe este scena adevăratelor drame, unde mulți tineri care au toată viața în față, mor pe capete.

Specialistul în sănătătate dezvăluit că a avut un pacient, un bărbat de 42 de ani, dependent de ventilator. Dr. Fiorella Mitoiu a mărturisit că acestuia îi era frică de moarte și că o implora să nu-l lase singur. Aceasta a povestit cum l-a ținut de mână, încerca să-l liniștească, iar mai apoi l-a lăsat în grija unui student voluntar toată noaptea. La două zile distanță a fost nevoită să-i anunțe mama că bărbatul a murit.

Mărturisiri dureroase făcute din linia întâi

“ Momente impresionate au fost multe… locul de muncă ne supune des unor astfel de momente, Unitatea de Primiri Urgențe este scena unor adevărate drame, când tineri care aveau viața în față își găsesc sfârșitul pe un brancard de spital iar tu trebuie sa fii cel ce anunță părinții, unde persoane în vârstă își iau la revedere de la jumătatea cu care și-au împărțit viața, iar în 2021, în condițiile de pandemie, să fii nevoit să anunți familia de decesul unui pacient pe care nu mai ajunge nici măcar să îl vadă, este înfiorător.

Îmi aduc aminte că am avut un tânăr, 42 ani, dependent de ventilator, căruia îi era frică de moarte, atât de frică încât, plângând, m-a implorat “să mai stau puțin cu el, măcar puțin, să nu plec, pentru că știe că va muri și îi e frică să nu moară singur “, și-l țineam de mâini, și încercam să-l liniștesc, am stat așa vreo 20 de minute apoi am lăsat un student voluntar sa îi fie alături…În cursul nopții a ajuns intubat şi două zile mai târziu i-am anunțat mama că a pierdut lupta cu moartea”, este mesajul transmis de dr. Fiorella Mitoiu, medicul șef de la UPU Sf. Pantelimon, notează RoVaccinare.

